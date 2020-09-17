拒出示身份證被控阻差辦公　女社工脫罪兼獲訟費

▲ 女社工林曉樺被裁定阻差辦公罪名不成立，兼獲訟費。（林欣樂攝）

去年8月有人發起荃葵青遊行，當晚荃灣眾安街一帶發生衝突，22歲女社工涉不願出示身份證，並要求女警出示委任證，早前否認阻差辦公罪，及未能出示身份證的交替控罪，今（17日）於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立。裁決官裁決時指，不接納女警的證供，並指被告在警員要求後43秒便取出身份證，認為是在合理時間內出示，故裁定被告罪脫，兼得訟費。

女被告林曉樺（22歲），報稱社工，早前否認1項阻礙在正當執行職務的警務人員罪，控罪指她於2019年8月25日，在荃灣街市街及眾安街交界，阻礙正在執行職務的女督察梁敏儀。

裁判官黃雅茵裁裁決時指，現場片段可見，女督察梁敏儀要求被告出示身份證後，被告已將錢包取出。裁判官反問，若被告打算故意不出示身份證，為何要取出錢包，故梁的說法並不合理。

裁判官續指，片段中可見被告其後已取出身份證及握在手中，而被告一直站在梁的正前方，裁判官質問，若梁沒有專注於被告有否出示身份證，她又怎知道被告並非想將身份證交給她，故不接納梁指不知道被告手持的卡是身份證。

裁判官表示，梁當時僅以自己身穿制服的理由不出示委任證，卻無解釋她認為被告影響現場工作，便指其出示委任證要求不合理。《警察通例》卻列明，僅身穿制服並非拒絕出示委任證的理由。裁判官不接納梁的證供，但認為及後出示委任證的男警員證供與片段顯示脗合，接納他為誠實可靠。

裁判官又指，警員要求被告出示身份證後43秒，被告已從錢包取出證件，多名在場警員亦不會因為該43秒，便無法處理在場的其他人士，故裁定被告是在合理時間內取出身份證，而且指無證據顯示被告手持證件時，曾刻意遮蓋證上個人資料，裁定其罪名不成立，兼得訟費。被告於庭外表示裁決結果彰顯公義。

早前審訊時，女督察梁敏儀供稱，案發當日她帶領約30名防暴警員到場，各人身穿防暴裝備，手臂上有「police（警察）」字樣。梁又指，現場有人集結及破壞等，當中被告大叫「黑警垃圾」近1分鐘，人群亦跟著叫囂。梁懷疑被告是帶頭煽動破壞社會安寧的人，遂截停被告要求出示身分證，被告不願意。

梁續指，被告要求她出示委任證，但她拒絕，她當時稱「我依家著緊制服，你嘅要求係唔合理」。

辯方則指，現場片段拍到被告當時其實手持身分證，但不斷上下揮動手臂，激動地重複「你要出示委任證」。辯方另引《警察通例》指，市民有權要求軍裝警員出示委任證，女督察則指，當時身邊很多同事均穿著制服，盾牌上亦有「police（警察）」字樣。

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記者：林欣樂