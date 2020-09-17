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廉署起訴兩名旅行社前董事　涉挪用420萬元及偽造董事會報告

社會 14:54 2020/09/17

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廉署起訴兩名旅行社前董事，涉挪用420萬元及偽造董事會報告。（資料圖片）

廉政公署昨日（16日）落案起訴一間旅行社兩名前董事，控告他們涉嫌偷竊公司共逾420萬元，並發表虛假董事會報告，掩飾二人虧空公款。

兩名被告分別68歲馮炳輝，及55歲梁偉強，也永恒旅遊前董事，同被控兩項罪名，即1項盜竊，及1項發表虛假陳述。馮炳輝另被控一項發表虛假陳述罪名。兩名被告明日（18日）在東區法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案情指，事發時永恒有4名董事及同等權益股東，馮炳輝及梁偉強為其中2人，公司會替本地旅行社採購海外旅遊服務。盜竊控罪指馮炳輝及梁偉強，涉嫌於2012年1月18日至2014年1月3日期間，偷竊永恒共逾420萬元。

另一項控罪指馮炳輝及梁偉強，涉嫌於或約於2013年6月19日，意圖就有關永恒的事務欺騙其成員，而贊同發表他們知道是誤導、虛假或欺騙的2012年董事會報告及賬目。

餘下一項控罪指馮炳輝涉嫌於或約於2014年7月21日，意圖就有關永恒的事務欺騙其成員，而贊同發表他知道是誤導、虛假或欺騙的2013年董事會報告及賬目。控罪指上述董事會報告及賬目所載有的服務成本金額涉嫌被誇大。

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責任編輯：吳卓峰

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