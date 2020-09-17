【食不安心】BB飲奶後媽媽沒蓋奶樽蓋　驚見蒼蠅伸產卵管進樽口產卵

▲ 有媽媽日前在為孩子餵奶時，有蒼蠅竟飛近奶樽產卵。

不少新手媽媽在為孩子餵奶時，都會著緊奶粉的成份、保鮮度等，但其實有關奶樽的清潔亦絕對不容忽視。有媽媽日前在為孩子餵奶時，一度在未有蓋好樽蓋的情況下，先把奶樽放在一旁，沒想到卻因此出現驚人一幕。

小蛆跌入孩子喝剩的奶中

從事發片段可見，一隻蒼蠅突然飛來並停靠在奶樽的奶嘴上，更令人咋舌的是那隻蒼蠅竟將產卵管伸入奶嘴內產卵，一隻隻小蛆就這樣跌入孩子喝剩的奶中，在接近1分30秒的片段中，蒼蠅一直在奶嘴駐足產卵，畫面十分噁心。據拍攝片段的媽媽亦呼籲：「餵BB喝奶時要注意奶樽」。

片段在網上曝光後，不少媽媽都大為震驚，又憂慮指「若大人沒發現，就可能讓寶寶把剩下的奶，連同蛆一起吞下肚」，並紛紛互相提醒，平時餵奶除了要注意奶的保鮮度外，也要注意奶樽使用的安全與清潔。

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衞生署：所有餵奶用具須經消毒

據本港衞生署資料指出，所有用以餵哺母乳或配方奶的用具，包括奶樽、奶嘴、奶樽蓋、奶樽頸環等，及沖調奶粉的用具，如鉗子和刀等，均須徹底清潔和消毒。

清潔用具

清潔餵奶用具前，應用梘液和水洗淨雙手及用熱肥皂水清洗工作枱面；

用熱肥皂水或清潔劑洗淨奶瓶、奶嘴和鉗子，並用乾淨的奶瓶刷擦洗奶瓶和奶嘴內外，確保瓶底和難清洗的角落沒有殘留的奶垢，然後用清水徹底沖洗。

細菌容易在裂縫滋生。清洗時須仔細檢查，扔掉破裂或損壞的奶瓶和奶嘴。

衞生署又指可根據以下方式為餵奶用具進行消毒：

煮沸消毒

先確定用具是否可以煮沸；

把已清洗的奶瓶和奶嘴放進鍋內，加水至完全淹過所有餵奶及沖調奶粉的用具，確保奶瓶及奶嘴內沒有空氣；

蓋好鍋蓋，將水加熱至沸騰，繼續煮沸十分鐘，然後熄火，待其自然冷卻；

需要使用奶瓶和奶嘴時才打開鍋蓋。

電子及微波蒸氣消毒器

必須依照製造商的指示進行消毒；

注意奶瓶和奶嘴口必須向下；

於沖調奶粉前才拿出所需用具；

若曾打開消毒器上蓋，須重複消毒程序。

化學劑消毒

必須依照生產商的指示使用化學劑消毒，包括消毒的時間、定時更換化學劑等。大部分產品每24小時需要更換消毒溶液一次。

將餵奶用具放入消毒溶液中，確保奶瓶、奶嘴內沒有氣泡。並在上面加上蓋子壓住，使用具完全浸泡在消毒溶液裏。

餵奶用具需要浸泡在消毒溶液內至少30分鐘。

儲存和處理已消毒的餵奶用具

於沖調奶粉前才取出已消毒的用具是最理想的做法；

從鍋中或消毒器取出用具前．先用梘液和水洗淨雙手，然後用乾淨的毛巾擦乾；

若需要預先取出用具待用，必須用已消毒的鉗子從消毒器夾出，然後用鉗子裝配奶瓶和奶嘴，再放進清潔及有蓋的容器內儲存。

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責任編輯：王明芳