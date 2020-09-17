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飲食業界︰持食物製造廠牌照者　未能受惠第三輪抗疫防疫基金

政治 15:39 2020/09/17

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就第三輪抗疫基金對飲食業界支援，公民黨立法會議員譚文豪認為「政府應要加碼」，批評政府對業界支援不足。（尹櫻霖攝）

政府前日（15日）公布第三輪抗疫防疫基金措施，公民黨、香港中小企食店聯盟召集人林端華，今（17日）聯同一眾飲食業界代表見傳媒，指出部分業界未能受惠於新一輪的防疫基金，包括持食物製造廠牌照，以及持各種許可證營運的人士等。

林端華指，現時大約有8000個食物製造廠牌照，佔飲食業界約3成，稱業內不少店舖持相關牌照營運，例如小食店、茶飲店等，唯相關牌照持有人至今只受惠於首輪防疫基金。他又說，雖然普通食肆持牌人受惠於第三輪抗疫基金，但業內不少食肆的經營者並非持牌人，致使不少經營者未能受惠於首兩輪基金。

就第三輪抗疫基金對飲食業界支援，公民黨立法會議員譚文豪認為「政府應要加碼」，批評政府對業界支援不足。另外，他反對推行「明日大嶼」計劃，又引述政府早前公布2020至2021年度財政儲備降至8,000多億元，認為港府要把儲備「用得其所」，他預料，本港未來幾年財赤會繼續出現，稅收亦會減少。

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記者︰尹櫻霖

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