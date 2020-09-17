【新冠肺炎】亞博館明日起轉至備用狀態　若疫情再爆發會重新啟用

▲ 庾慧玲醫生公布醫管局最新情況。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情未竭止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（17日）下午公布最新疫情。本港今日再增9宗確診個案，包括3宗屬輸入個案及6宗本地感染。

【新冠肺炎】本港今日新增9宗確診個案 6宗屬本地感染

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生公布醫管局最新情況，截至今早9時，再多19名確診病人出院，至今共有4,681名確診及1名疑似病人康復出院。現時共有173名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中14人情況危殆，9人情況嚴重，其餘150人情況穩定。

目前公立醫院已啟用1,158張負壓病床，使用率為48.4%；652間負壓病房，使用率為58.7%。

庾慧玲指，現時有3名病人在亞博館接受治療，亞博館明日起轉至備用狀態，上址由8月1日啟用後，有逾700名人士使用。若本港再有第一波疫情爆發時，亞博館會再重新啟用；亞博館一號及二號館共有900張病床，加上公院的病床，相信可以接收大批病人，感謝在社區治療及隔離設施幫忙的同事。

食物及衞生局副局長徐德義引述專家指冬季或有第四波疫情，屆時醫療系統會面對很大壓力，或需要其他配套，雖然現時的使用量不多，但不可在疫情再爆發時才做開始作準備。他又指，第三波疫情有約10間安老院舍有爆發，需要撤離作檢疫，故上址需要做好準備，以便有需要時可以即刻使用。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩