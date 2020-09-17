【新冠肺炎】今日6宗本地感染半數源頭不明　52歲旺角「盈館」工作婦確診

▲ （陳永康攝）

本港今日(17日)再增9宗新冠肺炎確診個案，涉及3宗輸入個案，餘下6宗屬本地感染個案，包括3宗屬感染源頭不明個案、3宗與早前個案相關。食衞局副局長徐德義今日下午聯同衞生防護中心傳染病處主任張竹君，及醫管局總行政經理庾慧玲交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新6宗本地感染案，當中感染源頭不明個案涉3宗，亦有3宗與早前個案相關。

今日新增3宗與早前確診個案相關：

第4990宗：69歲女子，9月15日發病，屬大圍交通城群組確診個案的家人

第4993宗：19歲女子，9月13日發病

第4994宗：45歲男子，一直未有病徵

3宗感染源頭不明個案：

第4988宗：24歲無業男子，居於天水圍天慈邨慈平樓，平常多留於家中，間或於樓下有戴口罩跑步，於9月12日發病，9月14日曾訪嘉湖銀座薩莉亞意式餐廳進膳，中心將為該餐廳員工派發樣本瓶檢測

第4989宗：57歲女子，9月9日發病，居於油塘邨美同樓，於九龍觀塘和樂村鐘聲慈善社工作，同一工作地方有5名同事需接受檢疫

第4992宗：52歲女子，9月9日發病，與家人居砵蘭街300號，於旺角創興廣場7樓「盈館」工作，中心指患者有於工作處所食早午餐，故17名同事需獲安排檢疫隔離

本地近日疫情持續反覆，昨日增9宗本地感染案，當中5宗本地感染，均與早前確診個案相關；而前日更未有錄得本地感染個案，屬第三波疫情以來首現本地「零確診」，衞生防護中心過去2天未有召開疫情記者會。

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記者：陳正怡