  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (週四) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

最新失業率維持6.1%　失業人數增加約5,800人

社會 16:31 2020/09/17

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

政府今日（17日）公布最新6至8月失業率。（陳永康攝）

政府統計處今日（17日）公布最新6至8月失業率為6.1%，與上一期相同。就業不足率亦由5月至7月的3.5%上升至6月至8月的3.8%，為2003年沙士後高位。

6至8月的總就業人數為364萬人，較上期增加約3,400人，但失業人數則較上期增加約5,800人至24.8萬人；同期的就業不足人數亦上升1.3萬人至14.9萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，本地第三波疫情在7、8月廣泛干擾經濟活動，按行業分析，與消費及旅遊相關行業合計的失業率微升0.1個百分點至10.9%，為受沙士沉重打擊後的高位，而就業不足率再度急升0.9個百分點至5.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別高企於14.4%及8.3%。

建造業的失業率和就業不足率亦高企於11.1%和8.1%。與此同時，多個其他行業的就業不足情況惡化，尤其在運輸業、保險業，以及教育業。
 
羅致光指，本地疫情在九月開始逐步緩和，但全球疫情仍在反覆上升中，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力，政府會繼續密切留意相關情況。

【第二輪保就業計劃】首批2萬名僱主成功申請工資補貼　涉款72億元29萬僱員

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約9宗確診個案　包括源頭不明本地個案
今日 10:43
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約9宗確診個案　包括源頭不明本地個案
【防疫措施】浴室泳池等明日重開　溫莎水療：關店4個月蝕數百萬元
今日 13:22
【防疫措施】浴室泳池等明日重開　溫莎水療：關店4個月蝕數百萬元
【新冠肺炎】盧寵茂指與醫管局商討用醫健通查閱內地港人醫療紀錄　強調保障病人私隱
今日 11:05
【新冠肺炎】盧寵茂指與醫管局商討用醫健通查閱內地港人醫療紀錄　強調保障病人私隱
失業 就業 經濟 政府統計處 失業率

最高瀏覽

【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
13:36 2020/09/16
【小鬼離世】楊丞琳聞初戀情人小鬼死訊　崩潰大哭：怎麼回事
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
13:04 2020/09/16
【小鬼離世】台灣藝人「小鬼」黃鴻升離世　發現時屍體已僵終年36歲
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡
14:11 2020/09/16
【小鬼離世】黃鴻升初步死因曝光　小鬼疑浴室滑倒撞破頭身亡