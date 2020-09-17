最新失業率維持6.1%　失業人數增加約5,800人

▲ 政府今日（17日）公布最新6至8月失業率。（陳永康攝）

政府統計處今日（17日）公布最新6至8月失業率為6.1%，與上一期相同。就業不足率亦由5月至7月的3.5%上升至6月至8月的3.8%，為2003年沙士後高位。

6至8月的總就業人數為364萬人，較上期增加約3,400人，但失業人數則較上期增加約5,800人至24.8萬人；同期的就業不足人數亦上升1.3萬人至14.9萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，本地第三波疫情在7、8月廣泛干擾經濟活動，按行業分析，與消費及旅遊相關行業合計的失業率微升0.1個百分點至10.9%，為受沙士沉重打擊後的高位，而就業不足率再度急升0.9個百分點至5.9%。其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別高企於14.4%及8.3%。

建造業的失業率和就業不足率亦高企於11.1%和8.1%。與此同時，多個其他行業的就業不足情況惡化，尤其在運輸業、保險業，以及教育業。



羅致光指，本地疫情在九月開始逐步緩和，但全球疫情仍在反覆上升中，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力，政府會繼續密切留意相關情況。

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責任編輯：徐紹軒