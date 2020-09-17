【新冠肺炎】本港今日新增9宗確診個案　6宗屬本地感染

▲ 本港今日（17日）再增9宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未竭止，食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生下午公布最新疫情。

本港今日（17日）再增9宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，患者分別由英國和伊朗抵港，其餘6宗為本地感染，當中3宗與早前個案相關（個案編號：4990、4993、4994），3宗不明源頭。另外有數宗初步確診個案。

張竹君指，不明源頭個案包括一名24歲男士，沒有工作，家住天水圍天慈邨慈屏樓；一名57歲女士，家住油塘邨美同樓，是觀塘和樂邨鐘聲慈善社文職人員；一名52歲女士，與家人居於砵蘭街300號，在旺角創興廣場7樓盈館工作。詳情即看：【下一頁】

醫管局指，現時有3名病人在亞博館社區治療設施接受治療，明日起有關設施轉至備用狀態，自8月1日以來有700人接受治療，當中有逾500人康復出院；若再出現新一波疫情，可在短時間重新啟用。詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙