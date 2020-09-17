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【殘忍屠殺】皮包骨獅子被困漆黑倉庫　獵人開車殘忍射殺享樂禁逃走

休閒 17:30 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

南非是不少野生動物的棲息地，但有當地商人卻為了牟利，竟把獅子圍困在一個獵場內供獵人射殺。

南非是不少野生動物的棲息地，但有當地商人卻為了牟利，把獅子圍困在一個獵場內供獵人射殺，甚至有片段拍到獅子被困在一個漆黑倉庫，獵人則可在車廂中隨意開槍，獅子基本上沒逃生的機會，場面令人震怒。

據英媒《每日郵報》報道，德國非牟利動保團體「Wild@Life eV」近日成功從南非的涉事獵場，救出場內被困的10隻獅子。據組織指，他們在去年11月發現這個獵場，當時場內的獅子被困在一個完全僻靜的封閉棚子內，沒有光或草，身體出現營養不良的情況，極度瘦弱。

組織又指，這種困獵（canned hunting）的方式比傳統的狩獵更殘忍，因為這些動物被困在封閉區域，獵人只需安坐車中舉起獵槍，便可以最簡單的方式進行屠殺，獅子基本上沒逃生的機會。更有片段拍到，當時有數隻獅子被困在一個漆黑倉庫，獵人則安坐車廂，以步槍近距離嘗試射殺牠們。當槍聲響起後，嚇得倉庫內的獅子驚慌四散，卻無法逃走。

目前，場內被困的獅子在組織的協助下終成功被送往保護區中。報道指，這種困獵場正在南非大受歡迎，現在更有數以千計的獅子被養殖在超過160個的當地困獵場上。

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責任編輯:羅嘉欣

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