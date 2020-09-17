議員批第三輪基金支援基層不足　鄭泳舜勸勿為反而反明日大嶼

240億元第三輪防疫抗疫基金，有待立法會財務委員會審批。繼昨日有工商界議員表示，支持續推明日大嶼後，民建聯鄭泳舜今日在電台節目上稱，會支持前期研究撥款。

鄭泳舜認為，不能因為抗疫，而置房屋問題於不理，強調房屋問題是港人所面對的困難，有需要去處理，又認為明日大嶼是好方向，不應為反對而反對，而且可以在前期研究後再進一步考慮，該黨向來贊成撥款。他續指，本年度財政儲備仍有8千多億元，而前期研究只涉5.5億元，直言仍有討論空間，可以完成後再看屆時的經濟狀況，認為明日大嶼始於是一個選項。

對於第三輪基金的支援措施，鄭泳舜直言對基層支援不足，政府應推出失業援助金，並協助基層、排檔等小商戶，惟認同政府有回應部分行業訴求。

民主黨胡志偉則批評，港府預留儲備發展明日大嶼，是未有將港人困難放於首位，明言會反對前期研究撥款。他續指，過往的防疫基金是藥石亂投，政府不應只援助僱主，更應協助打工仔，惟第三輪基金只有45億元到打工仔手。

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責任編輯：陳宛彤