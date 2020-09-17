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【為藝術犧牲】郭富城真情流露讚拍檔夠投入　城城指楊千嬅眼袋好大好殘？【有片】

娛樂 17:41 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

郭富城《麥路人》訪問真情流露拍檔千嬅「好醜樣」。

城城郭富城、楊千嬅、張達明、萬梓良、鮑起靜、顧定軒等參演的電影《麥路人》上映，眾演員亦落力為《麥路人》四出宣傳。當中，郭富城、楊千嬅和張達明接受《東張西望》訪問時，郭富城「語出驚人」竟然直指拍檔楊千嬅「好醜樣」。

其實電影《麥路人》講述在香港「麥難民」的故事，郭富城、楊千嬅和張達明在戲中演繹貧窮線下的小人物。楊千嬅在戲中演一位過氣的酒廊駐唱歌手，有數場戲更要淡妝示人。

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光

郭富城七情上面。（《東張西望》截圖）

郭富城語出驚人

楊千嬅在《麥路人》其中有幕借酒消愁又故作堅強的戲，獲得城城力讚她為角色不介意扮醜，城城在訪問中表示：「銀幕就是要看到你對眼袋，跌落去就啱數！嘩！楊千嬅好醜樣。」

「楊千嬅好醜樣」一出，在旁千嬅收起笑容打算為自己補充，但城城稱讚太過投入，令千嬅插不上話，只能默默道出：「不是的！我想同你講我是特登變肥同變醜！講真的！」、「你著到好靚演不到這個角色。」，並尋求主持的認同。

楊千嬅為藝術而犧牲。

【麥路人】張達明化療致雙腳肌萎仍堅持演出　發哥鼓勵信有生之年可圓心願

相信城城是太過欣賞千嬅為藝術犧牲的精神，堂堂樂壇天后竟甘願扮醜而源源不斷：「觀眾說：『楊千嬅眼袋，你睇下幾大啊！嘩！眼袋好大啊！你看看好了，好像無睡覺，好殘啊！』」

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其後城城不忘為「楊千嬅好醜樣」一事圓場：「對了，就是要這個狀態，你入來我們無家者之家，唔該你這個樣，我不要你這種，不要你的亮麗。」

城城更將楊千嬅扮醜和自己挨餓是一樣，為進入角色的狀態，實在十分專業。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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