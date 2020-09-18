【臨時媽媽】不眠不休陪伴病童住院8日　當緊急寄養家長17年：不忍孩童無人照顧

▲ 黎太不忍在不完整家庭中的孩子無人照顧，成為緊急寄養家長17年。

傾盡心意、不眠不休，長時間付出無條件的愛，最後可能你只成為他生命中的一位過客，你願意嗎？能於完整的家庭成長當然是幸福，但亦有人願意成為不完整家庭中孩子的臨時媽媽。

黎太育有2名女兒，早在90年代初她已知道有寄養家庭，後來在巧合下，有朋友因工作忙碌，無暇照顧剛滿月的BB，當時考慮成為全職媽媽的黎太，因喜愛BB而伸出援手。沒想到，這名孩子一住就住了6年。

BB慢慢成長為6歲孩童，他升小一時終回到自己父母家中，縱然分別時有點不捨，但因兩家人住在附近，經常相見，孩子長大後心存感恩，時常出席黎太家中的家庭活動，更加每年到黎太家中拜年，一道6年教養之恩。

▲ 被領養的孩子一家（右二）經常與黎太（右一）一家相約外出。（相片由受訪者提供）

為不完整家庭的孩子帶來愛

朋友寄養在家中的孩子離開後，孩子以往家中的歡笑聲、生氣頓時消失，黎太變得不習慣。女兒阿昕提議媽媽幫助社會上一些不完整的家庭照顧孩子。於是，她在2003年申請成為香港家庭福利會的緊急寄養家長。

黎太當時想也不想，選擇成為嬰兒的緊急寄養家長，

BB是每個家庭的「金叵羅」，需要特別的愛，但並非所有父母都可在BB身旁，我不忍看見他們無人照顧。

黎太不介意辛苦，願意成為BB的照顧者、給BB最多的愛，因心中只有一個希望，「他們能夠感受到家的溫暖，可以健康成長就好。」黎太憶起，有時候BB生病後只能吃白粥，為讓BB盡快康復，她會以魚湯煲粥，「粥水鮮甜一點，也想BB吸收更多營養。」

早10多年前，寄養家庭一詞並不流行，當時女兒青春少艾只有二十出頭，帶著寄養孩子一同外出曾被街坊問，「這是你的孩子嗎？」黎太毫不猶豫便答是自己的孩子。

我想保護孩子，我不想孩子不開心。而且那時我還年輕啊！

▲ 即使不是自己的孩子，但面對他人的提問，黎太為保護孩子，承認是孩子的媽媽。（相片由受訪者提供）

▲ 黎太成為緊急寄養家長17年，外出時必帶「媽媽袋」，為孩子準備一切。（相片由受訪者提供）

陪伴患小腸氣入院男嬰

轉眼間，黎太成為緊急寄養家長已經17年，經歷過無數次的離別，但腦海中一直無法放下那個進入家門時，只有50日大的男嬰。在照顧男嬰期間，有一天她突然發現男嬰肚脹、肚臍突出，於是便心急帶男嬰到急症室求診，經檢查後發現他患有小腸氣致持續發燒。眼看男嬰要抽血、骨髓及脊髓檢驗，黎太心痛不已。

即使身心疲憊，她從不言苦，堅持每天到病房整天照顧男嬰，晚上回家洗澡後又撲往醫院陪伴他，

我怕BB半夜會嘔奶「濁親」，我不放心他自己一個留在醫院，陪在他身邊我會安心一點。

不會放棄任何一個孩子

黎太照顧男嬰多日不眠不休，阿昕怕她身體捱不住，自動請纓到醫院「替更」照顧男嬰，好讓黎太回家補眠一會，但黎太不怕辛苦亦不顧自己的身體，最終黎太每天到醫院陪伴患病男嬰8日。

我當他是我自己的孩子，我不會因為他的身體有事、照顧他感到辛苦，我也不會因此放棄成為他的家長。

▲ 黎太與女兒阿昕（右一）常帶同寄養BB外出遊玩，待他們如家人一樣。（相片由受訪者提供）

疫情下堅守崗位照顧孩子

2020年是不一樣的一年，香港在1月開始受新冠肺炎疫情影響，人人都以防疫為先。但黎太在疫情下仍堅守緊急寄養家長的崗位，盡力照顧當時在她家中的BB。幸好的是，那名孩子早已被一對外籍夫婦領養，原本在2月中正式到領養家庭中生活，可是當時正值疫情嚴重之時，而BB又患病，需等待至5月的詳細醫療報告後，才能回到領養父母的懷抱中。無可奈何之下，領養大日子只好一推再推，黎太在疫情下仍準時到母嬰院檢查，定期打針，因她只願BB健康地去到領養父母手中。

那對父母說過，即使BB將來患病，他們也認定BB是他們的孩子，聽到這句話我好感動，就盡力照顧好BB。

▲ 黎太一家三代均幫忙照顧寄養在家的BB。（相片由受訪者提供）

難忘外籍領養父母上門

以往，BB正式到領養父母家前，可先帶同BB外出相見相處，但受疫情影響，黎太毫不介意領養父母到其家中探訪，教導他們如何正確照顧BB。由於領養父母是外籍人士，不擅長以英文溝通的黎太與他們見面就如雞同鴨講，「我完全不能與他們溝通，幸好有家人願意犧牲自己的時間幫我做翻譯。」

不過，社工擔心領養父母上門，黎太容易受感染，曾建議推遲領養日子，

我好想BB快點到領養父母家中，我不介意付出，只希望BB早日得到家庭的幸福。

黎太呼籲有能力或有時間的人士，可考慮加入成為寄養家庭，「一個BB或孩子的到來，整個家庭都會變得更歡樂。」

▲ 黎太的孫子孫女均幫忙照顧來到家中的寄養BB。（相片由受訪者提供）

緊急寄養服務主要協助因突發事故而無法為子女提供照顧的家庭，接受短期的家庭照顧，一般最長為期42天，及後再做評估是否延長寄養期限。

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記者：梁節儀