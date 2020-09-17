【父子抗癌】5年內相繼患癌共同對抗病魔　12歲兒與爸爸熬過手術化療互相扶持

▲ 美國一對父子相繼患癌，共同熬過手術化療，如今終能回復正常生活。

一個美滿家庭，兩父子突然相繼患癌，令一家人活在陰霾長達5年。美國一個六口之家，2015年兒子證實患上腦癌，父母陪兒子抗癌約一年後，當時任職教師的爸爸發現患有結腸癌，兩父子從此共同接受手術和一連串化療，爸爸身教兒子積極面對，最近兩父子終於大致康復，重返校園。

據美國傳媒報道，12歲男童Jack與小學教師爸爸Ed Kimpel相繼罹患癌症，共同走過5年抗癌路。2015年，剛升上小一的Jack，突出現暈眩、體重下降及嘔吐等症狀，送院檢查後發現，其腦部有腫瘤，令父母感到晴天霹靂。

▲ 爸爸Ed和媽媽Andrea肯有4名兒子。（Andrea Kimpel fb圖片）

Jack很快便接受腫瘤切除手術，其後接受約一個月的放射治療及6星期化療，副作用使他感到極度不適和疲憊。

兒子抗癌一年後爸爸證患癌

在Jack進行約一年療程後，當時35歲的爸爸Ed懷疑自己生痔瘡求醫，接受結腸鏡檢查，竟發現他患上結腸癌，家人及鄰居都大為震驚。

▲ Jack早前再進行腦部手術。（Andrea Kimpel fb圖片）

爸爸接受第一次手術後僅幾個月，醫生就發現其癌細胞已轉移到肝臟，數星期後，他又回到手術室切除4分1肝臟。Ed笑言自己好幸運，因肝臟能自我再生，「就像蜥蜴的尾巴。」在手術後，兩父子一起接受化療。

父子一起接受化療倦極

媽媽Andrea憶述，化療的副作用令兒子感到非常疲倦，丈夫的面色又變得蒼白，兩人曾一起躺在沙發上睡著。

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Jack慶幸當時有爸爸陪伴度過最難捱的階段，因為只有爸爸最明白他所承受的痛苦。

我骨折他會明白，我們甚至一起反胃，令我不感到孤單。

兩父子一起經歷化療療程、手術及康復期，最近終能一起重返校園，爸爸感言道︰

即使我們還有很長的路要走，但我們會珍惜能回歸正常生活的日子。

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責任編輯︰林綺玲