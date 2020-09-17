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【新冠肺炎】明天起再放寬防疫措施　徐德義：重開處所不等於零風險　

社會 17:32 2020/09/17

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徐德義指市民不能假設社區完全無感染機會。（程至遠攝）

政府進一步放寬防疫，明天起生效，包括酒吧、酒館、卡拉OK和泳池等處所經過兩個月停業後會重開，詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局副局長徐德義出席疫情記者會指表示，有關處所重開不等於零風險，市民不能假設社區完全無感染機會，他表示周末人流增加，市民應提高警覺，市民及業界亦要做好預防措施，特別要留意戴口罩規定和處所人數限制，指市民無戴口罩下唱歌、「大聲講、大聲笑」都可以產生飛沬，傳播病毒。

【新冠肺炎】本港今日新增9宗確診個案　6宗屬本地感染

徐德義提到公營機構和企業陸續回復正常服務、加上學生將會復課，而且十月份有數天公眾假期，市面人流會增加，呼籲市民提高警覺。 明天起會增至31間醫管局普通科門診派發深喉唾液檢測包，月底會增至40間，名額增至4000個，鼓勵市民使用這些病毒檢測途徑。

至於健康碼的推行情況，徐德義指出在第三波疫情爆發之前，香港健康碼的硬件準備已經成熟，但健康碼只是一個記錄檢測和個人資料的電子平台，只是通關其中一個元素，何時可以通關讓香港與其他地方的人可以免受檢疫往來，則要視乎香港和他地方的疫情控制和風險是否較低，目前仍要時間觀察。

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記者：伍瑋瑋

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