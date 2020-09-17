【Staycation】無品住客搗亂民宿亂噴滅火筒遺一屋垃圾　民宿主人怒斥：是何居心

▲ 無品住客搗亂民宿，亂噴滅火筒遺一屋垃圾。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少人的旅遊計劃被打亂，無法去海外旅行之際，部分人會選擇到本地的酒店、民宿「staycation」。不過，近日有台灣民宿遭缺德住客搗亂，遺下一屋垃圾，家具亦被破壞，住客更拿滅火桶亂噴，導致地下佈滿乾粉。

該名民宿主人日前在Facebook群組「爆料公社」發文，指涉事客人於本月13日入住，翌日退房，惟民宿員工打掃時，竟發現屋內一片狼藉，猶如被「轟炸」過一樣。屋內各處堆滿大量垃圾，包括鋁罐、紙杯、紙巾、吃剩的食物等等。住客又肆意破壞家具，就連麻雀枱的外框都被拆掉。

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民宿主人亦發現，住客更故意玩滅火筒狂噴，導致地上佈滿乾粉，連地毯都沾上鞋印。從民宿主人公開的閉路電視畫面可見，懷疑有住客喝醉，拿起滅火筒狂噴，更用腳去撥開粉末，其他住客未有阻止。

能修復的，能清潔的，再辛苦我們都做了，刻意用乾粉滅火器噴灑整棟民宿，是何居心？而且還把乾粉灑到榻榻米上面，那是用吸塵器都無法處理乾淨的！

事後，民宿主人嘗試聯絡涉事住客，但對方卻「玩失蹤」，一整天都沒接電話。

責任編輯：羅嘉欣