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【新冠肺炎】屯門五邑鄒振猷學校10歲女生確診　當局指未有停課必要

社會 18:18 2020/09/17

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張竹君指，現時會向校方派發樣本瓶尋找源頭，校方未必有停課的必要。（程志遠攝）

屯門五邑鄒振猷學校早前有一名10歲女學生確診，校方今日（17日）會再發信詢問家長，是否想學生下星期三如期回校或留家上課。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，若有師生在傳染期曾逗留學校，即出現病徵前2天直至隔離，會建議全校停課14天，但由於該女生發病前3天才逗留學校，加入沒有人被列作緊密接觸者，故現時派發樣本瓶尋找源頭，校方未必有停課的必要。

張竹君指，該名女生是早前個案的緊密接觸者，9月13日被安排進入檢疫中心時無病徵，翌日（14日）出現發燒。由於病入發病前2天可具傳染力，估計她在9月12日可感染他人。

她續指，雖然她最後上學日期為9月11日，但她當時在學校禮堂有戴口罩，其座位與其他30名同學的距離較遠，亦沒有交流和除口罩活動，故老師和同學不屬緊密接觸者。經與校方商討後，為安全起見，中心亦會向校方所有曾經進入堂的師生和學生，派發深喉唾液樣本瓶。

目前當局只會就源頭不明個案才召開記者會，問及將來若有本地個案出現會否召開記者會，張竹君指，新冠肺炎已陪伴大家8至9個月，在未有有效疫苗或治療期間全世界發生疫情時，不會有機會想到很安全，一直要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，又指即使沒有召開記者會，仍會以新聞稿交代，但強調不代表安全，因為有關疾病仍要持續一段時間。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳子謙

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