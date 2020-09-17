反釋法遊行煽惑等罪成判緩刑 吳文遠等3人上訴被駁回

▲ 吳文遠等人就2016年反釋法遊行被定罪提出上訴，高院法官今駁回申請。(楊詠渝攝)

社民連秘書長吳文遠、成員周嘉發和嶺大學生會前會長鄭沛倫在2016年反釋法遊行中，離開原定路線改往中聯辦，3人早前被裁定煽惑他人參與非法集結及襲警等罪成，分別被判緩刑及社會服務令。3人早前不服定罪上訴，高等法院法官今（17日）頒下判詞駁回申請。吳文遠今到庭領取判詞後，對裁決感到失望但不意外，認為本港法院對「即興遊行」看法傾向保守。

法官於判詞中指出，他以重審方式審視案中證據，認為原審裁判官的判斷並無出錯。至於有關「即興遊行」的說法，法官質疑，案發當日是否有特殊情況發生，以致示威者當日未能事先通知警方要更改遊行終點至中聯辦，法官認為根據證據，大量示威人士根本沒有到過原定的終點皇后像廣場，而是直達中聯辦，反映示威者根本一心要到中聯辦抗議。

法官又指是否即興遊行，與各人面對的指控無關，而其中鄭沛倫推動鐵馬的行為，更是明顯粗暴、具攻擊性或違反公共秩序的行為，而且超越了民主社會可給予的容忍程度。

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記者：楊詠渝

