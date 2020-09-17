失業率6.1%重創旅遊零售業　工聯會籲政府向個別行業員工派1萬元津貼

▲ 失業率仍高企，有政黨盼政府加碼派發津貼，予受影響行業員工。（梁偉榮攝）

統計處今（17日）公布最新失業率是6.1%；就業不足率則升至3.8%，是2003年沙士後高位。工聯會稱，今年4月至6月長期失業人數已增至5.28萬人，比去年同期急升逾120%，形容「救失業」刻不容緩。

工聯會權益委員會主任唐賡堯認為，自去年中社會事件爆發，已嚴重打擊香港就業情況，絕大部分導遊領隊已失業超過一年。直到今年初疫情殺到，飲食、零售、酒店、航空、交通運輸及建造業等不少行業工友，相繼加入失業大軍，失業日子普遍已超過半年。加上國泰及國泰港龍已表明不申請第二輪「保就業」計劃，外界估計與裁員部署有關，預計未來失業人數將持續上升，失業結構極有可能已由短期失業轉為長期失業。

唐賡堯認為，政府應放寛申請綜援的資產限額規定，豁免失業者持有的保險「現金價值」計算在資產限額內；同時向沒有強積金戶口的自僱人士，發放一次性7,500元津貼；受疫情影響重災行業，如旅遊及酒店、飲食、零售及民航等員工，則每人派發10,000元津貼。

他又建議，為失業僱員和被迫放無薪假的打工仔女，即時推出失業／停工現金津貼。津貼金額按原有工資一半、上限每月9,000元、為期六個月。他也建議當局要着手研究失業援助金，應對未來的長期失業浪潮。

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責任編輯：吳卓峰