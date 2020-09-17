17歲男生涉以磚襲擊警員 判感化12個月

▲ 17歲男生涉向警擲磚，今於九龍城裁判法院被判感化12個月。(資料圖片)

今年1月29日晚‬有人於旺角堵路，17歲男學生涉掟磚襲擊警員，事後警員左手有腫漲及瘀傷等。涉案男生早前承認1項襲警罪，今（17日）在‪九龍城裁判法院‬被判12個月感化令。裁判官判刑時指，被告與感化官會面時，不時要求感化官同意自己觀點，並指被告受社交媒體不良影響，相信當中未經核實資訊，其守法意識低，行動前未有想清楚後果，需要加強情緒管理，判感化12個月。

被告為17歲陳姓男生，被控於2020年‪1月19日‬在‪旺角登打士43A‬號外襲擊警員X。

辯方求情時指，感化報告指被告情況屬邊緣的個案，但仍希望法庭仍會考慮判以感化令。主任裁判官嚴舜儀判刑時引述控方案情指，事發當日有示威者在場堵路，被告手持磚頭，夾雜粗言大叫要投擲磚頭，警員截停被告，被告則擲磚擊中警員的手，及後被告被4名警員制服，當場有救護員協助包紮，被告先被帶返警署，及後送往醫院。事後被告腳有傷，留院數日後才被帶往法庭應訊，而被告以往是羽毛球員，因傷而無法再打羽毛球。

裁判官續指，被告聲稱事後有記憶力下降、無法集中精神等症狀，但法庭無法判斷是心理或生理方面的後遺症，而被告的腦部掃描結果並無異常；警員的傷勢不輕，而法庭需要保護正當執行職務的警務人員。

裁判官又指，被告無案底，品格良好，因傷不適合判以社會服務令，感化報告指他明白自己行為不恰當，有更生需要，今年5月確診患上自閉症，感化官建議判以12個月感化令。裁判官認為，被告犯案時手持磚頭，因警員截停而施襲，行為在客觀上有攻擊性。裁判官指被告當時戴口罩，警員無法判斷其表情及其進一步行動，自然反應是將被告制服，而無證據顯示警員當時如何作出反應，故無法穩妥地指，被告傷勢是警員制服時造成，但承認被告傷勢嚴重，警員應盡快將被告送院。

裁判官認為，被告會面時態度迴避，自尊心很強，不時要求感化官同意自己觀點，被告受社交媒體不良影響，相信當中未經核實資訊，忽視其他意見，但經輔導後有反思。裁判官同意報告中指，被告守法意識低，行動前未有想清楚後果，需要加強情緒管理，判以12個月感化令，期間須接受感化官監管及輔導，改善以上問題。

案發當晚，兩名警員巡邏時看到身穿黑衣及戴口罩的被告徘徊，單手持磚，不時大叫「死黑警」及夾雜粗言地叫「掟死你地」。警員遂上前截查，被告用磚襲擊其中1名警員的左手，並推他心口，及後被制服及被捕。

裁判官又指，被告無案底，品格實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

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記者：林欣樂