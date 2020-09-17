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【新冠肺炎】居廣東港人擬可於港大深圳醫院覆診　徐德義：內地醫護不可直入醫管局系統

社會 18:11 2020/09/17

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（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，不少居廣東港人未能返港覆診，港府早前建議委託港大深圳醫院為長居於廣東的醫管局病人，提供跟進診症。食衞局副局長徐德義表示，有關方案屬病人自願選擇，強調內地醫獲人員不能直入醫管局系統或臨床資料系統，須病人自行申請個人資料予當地醫護跟進，過程符合個人資料私隱條例。

【新冠肺炎】本港今日新增9宗確診個案　6宗屬本地感染

食衞局副局長徐德義今日出席疫情記者會時，被問及港府早前提出長居廣東港人可於港大深圳醫院覆診。徐德義稱，受疫情影響下，長居廣東的醫管局病人返港反需檢疫14天，未能返院覆診，有團體集合藥物帶返有需要的內地本港病人；部分如需化療的癌症患者，醫管局亦會以特殊方法處理，令病人毋須檢疫14天，返港後可到院覆診。

他提到，有聲音反映須方便居廣東的慢性病患者，可於毋須檢疫14天情況下返醫管局專科門診覆診，於有關情況下探討可否提供多一個選擇，予病人留於內地機構單位處理，而合作伙伴為港大深圳醫院，現時細節仍待探討。

【新冠肺炎】明天起再放寬防疫措施　徐德義：重開處所不等於零風險　

徐德義補充，對於市民關注個人資料轉送內地的問題，強調有關方案屬病人自願選擇，病人須提出申請哪些個人資料，可交予內地醫護跟進，強調內地醫獲人員不能直入醫管局系統或臨床資料系統，重申病人個人資料的重要性屬首要考慮，過程符合個人資料私隱條例。

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記者：陳正怡

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