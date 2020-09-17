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長期病八旬翁確診大鼠戊型肝炎　未確定感染源頭

社會 18:11 2020/09/17

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病人曾於聯合醫院留醫，4日後出院。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（17日）稱，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案， 一名有長期病患的79歲男子，曾出現腹部不適。他於9月1日到聯合醫院急症室求醫，同日入院，留院期間曾出現肝功能異常。病人於4日後出院，血液樣本證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於藍田，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊。中心發言人說，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中。中心已將個案通報食環署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

衞生防護中心稱，目前人類感染大鼠戊型肝炎的傳播途徑未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

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責任編輯：吳卓峰

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