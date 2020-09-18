【資優培養】IQ136大女6歲閱讀大學書籍　教育專家媽媽培養4名資優女兒三大要訣

▲ Ivy的4名女兒均為資優，她分享培養資優女兒的要訣。

望子成龍是不少父母的期盼，若家中育有資優兒，父母又應如何栽培呢？資深教育家馮美娟（Ivy）育有4名千金，而且4人均為資優生，其中大女智商高達136，6歲起就閱讀大學書籍。Ivy接受TOPick訪問時表示，資優不等於不用努力，父母應當啟航者，建立孩子的自學能力，並要欣賞她們的主動和認真。

本身為高智商學會「MENSA」（門薩）國際會員的Ivy，育有4名分別8歲、7歲、5歲和4歲的女兒，全部均為資優生，大女Hannah的智商達136。Ivy提及，在Hannah年幼時，Ivy已發現其語文天份，歲半認得超過100個英文生字，2歲半可自行閱讀，5歲起看高中程度的小說，6歲起更會翻閱大學程度的書籍。

▲ Hannah在6歲已閱讀大學書籍。（受訪者提供）

Ivy和任職中學教師的丈夫不時帶她到大學圖書館飽覽群書。Hannah亦在4歲開始寫作，寫過一封致世界的信，提醒大家保護生態。至於二女則對科學、科技較有興趣，2歲就會拆掉玩具車零件再組裝，她亦喜歡閱讀科學和地理書籍，有一次她看了一本有關地震的書，更可把內容向Ivy複述。

▲ 白兔的故事是Hannah在5歲時的作品。（受訪者提供）

建立良性學習循環

資優雖是與生俱來的能力，但也需要家長指導和培養。Ivy指出，只要閱讀愈多，自然認得更多字，當提升了能力就會更有興趣閱讀更多，這是一個良性的學習循環。

她早前在其facebook專頁「四個資優女兒」中提及，最近三女進入高速認字期，花了5年時間完成非常長的詞彙儲蓄期，現在開始認得很多較複雜的字，例如「imagination、negotiate、optimistic」等。

當父母不迫孩子閱讀時，他們反而會自動自覺愛上閱讀，秘訣在於家庭環境的安排及書本的選擇與擺放位置，當然還有培育孩子愛上閱讀的心！擁有一夥愛閱讀的心非常重要，皆因「書中自有黃金屋」！

▲ 4名女兒均為資優生。（受訪者提供）

給予孩子成長空間

Ivy指出，小朋友需要有能力，才能建立持久的興趣，中間也需要經歷刻苦的努力。父母的鼓勵和愛非常重要，不要心急，要給予她們空間成長。三女過往很羨慕兩名家姐，可以有能力閱讀這麼多的書，現在她也可以一嘗心願，近日迷上《老鼠記者》系列，整天都在看書，臉上發光，掛著滿足的笑容。

▲ Ivy表示，父母要助孩子打開智慧之門。（受訪者提供）

欣賞孩子付出和努力

除了閱讀，日常生活中透過培養自理能力，容讓孩子有進步的空間和機會，也同樣可以建立孩子的自信和自學態度。Ivy提及，早前丈夫在飯後問誰可以幫忙洗碗，四女即時興奮地舉手認投，她獨自洗10個人的碗碟，過程中一絲不苟、小心翼翼。

她洗完後滿臉滿足的笑容， 還說以後都要由她來洗碗，可以幫忙我們不用這麼辛苦！欣賞她愛我們的心，她的主動及認真！

雖然碗碟洗得不算乾淨，但Ivy認為，父母不應過分著重孩子做事的結果，甚至用結果來秤孩子「做得好」還是「不好」，卻忘記了她們在過程中付出的努力和用心。父母要做的是建立、造就他們，讓他們一點點進步和成長。

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記者：林愛娜