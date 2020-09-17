【小一派位】自行分配學位階段下周一起交表　疫情下部分學校設收集箱減少等候時間

▲ 明年9月入讀官立或資助小一的自行分配學位階段下周一（21日）起接受申請。

教育局發言人今日（17日）提醒，有意在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，為子女申請在2021年9月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由下周一（21日）至下周五（25日）期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表連同有關證明文件正本及副本直接遞交到該校。

發言人表示，如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表及相關證明文件的正本及副本，於上述期間遞交至所申請的小學。

鑑於新冠肺炎疫情最新發展，為避免人群聚集，如有需要學校或會安排收集箱，讓家長投放申請表的正本及有關文件的副本，以減少家長等候的時間，發言人提醒家長留意有關學校於其後核對文件正本的相關安排。

發言人補充，若家長未能親身或以書面授權親友到校辦理手續，可安排於下周一至五期間，透過郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本，截止日期以郵戳日期為準。學校在收取有關申請表後，會預約家長在11月2日或之前到學校提供相關文件的正本以供核實，並在核實有關文件後，把載有校印的申請表副本供家長保存。

發言人提醒，家長只能為每名子女遞交1份申請表，否則其自行分配學位的申請將會作廢，而學校須根據既定程序及準則分配學位，因此家長無需為子女製作資料冊。

此外，凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小學的小一學位。

若家長選擇只為子女申請「統一派位」，則須將填妥的申請表及有關證明文件，在本月21日至2021年1月29日期間的辦公時間內，交回九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

發言人強調，家長在填寫申請表的居住地址時，必須填寫真確的居住地址，倘若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。

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責任編輯：馮琪雅