黎智英涉刑恐記者罪名不成立 律政司提出上訴

▲ 黎智英涉刑事恐嚇報章記者早前被裁定罪名不成立，律政司決定提出上訴。(資料圖片)

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，以粗言等辱罵1名報章男記者，期間又指「實揾人搞你」等，黎早前否認1項刑事恐嚇罪，於西九龍裁判法院經審訊後被裁定罪名不成立。律政司發言人今(17日)表示，將以案件陳述形式就判決提出上訴。

律政司發言人表示，就有關裁判官在本案作出無罪的裁決，律政司今日（17日）根據《裁判官條例》第105條以案件呈述的方式提出上訴。由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。

被告黎智英（72歲）早前否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

裁判官裁決時指，案中事主報章男記者審訊期間多次迴避問題，並非誠實可靠證人，裁判官指事主事後面露笑容，並問黎「做咩咁嬲」，更繼續拍攝黎，認為記者並非真的受驚，裁定黎無罪釋放，黎並沒有申請訟費。

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記者：林育慧