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【食不安心】北角攤檔買火龍果切開驚見生猛幼蟲　街坊：免費贈送蟲好得人驚

食用安全 18:42 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

北角有街坊近日購買火龍果後，切開時竟發現內藏數條異常生猛的幼蟲。

火龍果正值當造，相信不少人都近期都會選購火龍果消暑。不過，北角有街坊近日購買火龍果後，切開時竟發現內藏數條異常生猛的幼蟲，讓他大呼：「好得人驚！」

據事主在facebook群組「北角人北角事」表示，自己日前在渣華道街市附近的一個攤檔購買紅肉火龍果，但回家切開時卻發現果肉內竟有兩條白色幼蟲。從片段可見，該兩條幼蟲非常生猛，在果肉內不斷蠕動。

事主表示，這個火龍果「免費贈送幾條蟲蟲，雖然好高蛋白質，仍然覺得好得人驚...」帖文經發布後，不少網民紛呼噁心，亦有網民笑稱證明火龍果屬「有機種植」、「好肥美」。

要避免買到有蟲的火龍果，台灣果農黃志湧早前接受台媒訪問時指出，火龍果中的蟲蟲估計是被東方果實蠅叮咬後所產下的白色幼蟲。

【養顏恩物】火龍果有助抗氧化降血糖　營養師拆解紅肉白肉大不同

他表示，當果實進入成形階段，如果農沒有把火龍果套袋，就有機會招致果蠅叮咬。他建議消費者選購火龍果時，可注意果皮上有沒有凸起的咖啡色圓點，如有就可能已遭蟲咬，盡量挑選表皮光滑的火龍果，會較有品質保障。

同場加映10款可美白抗衰老的水果名單:

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責任編輯:羅嘉欣

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