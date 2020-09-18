【家用美容儀】YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機售$4,280　RF射頻+微電流去眼紋防衰老【附2個品牌實測報告】

▲ YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機的EMS瘦面及眼部護理功能非常出色。（湛斯雅攝）

家用美容儀愈來愈普及，不用到美容院也可為皮膚進行深層護理。YAMAN 的RF射頻再生亮眼美顏機的功能全面，特別設有EMS提升輪廓、RF射頻微及LED 重塑膠原蛋白模式，可達至去皺、去眼紋、瘦面及回復彈性效果。

這部家用美容儀零售價為HK$4,280，小編Ricca為大家開箱及介紹其功能。

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機身不防水

這部美容儀不防水，操作方法簡單，只要按「mode」去下一個護膚程序，部分程序可調校強度和選擇震動。

離子導出導入模式適合每天使用，其他模式可一星期使用2至3次。

離子導入助精華吸收

使用離子導出時，可用磁圈固定化妝棉，再用化妝水沾濕它，在臉上由中間向外拉開，帶走臉上污垢。

然後使用離子導入，可配合面膜使用，把精華吸收到皮膚底層。

EMS提升輪廓可瘦面

EMS提升輪廓有瘦面功效，建議用家先調校較弱強度，當適應橡筋彈面的感覺後，可以調校較高的強度。

RF射頻減少眼紋

YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機新推眼部護理模式，利用溫感RF射頻和微電流提升眼部輪廓，減少眼紋，特別適合常常化眼妝的人。

膠原蛋白模式 皮膚回復彈力

而它的LED重塑膠原蛋白模式，距離面部5cm使用，在閉眼情況下可照到眼部位置，有助皮膚回復彈力。最後使用冷凍收細毛孔模式，整個療程便完成了。

如想完成日常基本護理，達到潔面、去黑眼圈及按摩面部效果，可考慮Philips VisaPure Advanced 三合一家用美容儀，實測報告即睇【下一頁】

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責任編緝：王芷瑩