中秋賞月仲賞分！九龍灣 + 青衣購物優惠全方位同你慳

過中秋節除咗食月餅之外，緊係要準備應節禮品畀親朋好友啦~想買得夠齊全又夠抵？大家只要成為MTR Mobile App登記用戶，去德福廣場同青衣城就有超多優惠同獎賞，可以幫大家邊買邊慳，以下詳盡介紹，大家可以mark定日子去shopping啦！

第一賞！「分賞中秋」限定購物優惠

大家只要成為MTR Mobile App登記用戶，由即日至10月1日去德福廣場同青衣城指定店舖消費滿$500就可以有額外1000MTR分，除此之外仲有以下限定購物優惠，絕對晒大家送禮自用呀！

第二賞！Shopping日日有賞送你現金券





除咗中秋禮品，不如買衫、電器、首飾等等，去獎勵吓自己平日勤力工作？由即日起至10月11日去德福廣場、青衣城同PopCorn，喺商場內指定商戶累積消費滿HK$1,500，即送HK$200港鐵商場現金券，包括HK$100時裝、美容類別同HK$100鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別，多買多賞，大家可以洗錢都洗得更開心！

第三賞！食飯請埋你睇戲

行完街去食晚飯，仲請你去睇戲！由即日起至10月15日，逢星期一至四（公眾假除外）晚上 6時後，喺三大港鐵商場指定食肆堂食消費滿HK$300，即可換領HK$50港鐵商場餐飲禮券乙張或者HK$60電影禮券乙張（電影禮券換領只適用於德福廣場及 PopCorn），開心就係咁簡單呀！

以上優惠詳情：https://www.telford-plaza.com/tch/tp/promotion/list

以上資料由德福廣場提供。



