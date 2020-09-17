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工聯會調查：74%受訪者稱過去一個月工作受影響

政治 18:53 2020/09/17

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工聯會9月中調查顯示，74%受訪者表示，過去一個月的工作受到影響，當中10%稱被裁員。（工聯會圖片）

工聯會9月中調查顯示，74%受訪者表示，過去一個月的工作受到影響，當中10%稱被裁員，停工或放無薪假的佔40%，減薪或只發底薪佔12%。工聯會建議政府放寬失業綜援門檻，並加快增加短期職位等。

失業情況方面，約5成受訪者表示面對失業情況，當中有24%人士失業超過半年。工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，市民面對的問題，已不是失業那般簡單，而是長期、持續的失業以及家庭收入大減，貧窮問題迫在眉睫，調查中亦有近7成受訪者認為政府扶貧工作不足夠，他要求來屆扶貧委員會加大扶貧力度、免令民怨四起。

在收入減少幅度方面，78%受訪者表示收入減少，當中32%表示完成沒有收入，17%稱收入減少5成以上，收入減少3至4成佔15%，收入減少1至2成佔14%。調查亦發現，對於未來3個月內可找到一份全職工作，52%受訪者表示沒有信心，只有8%表示有信心。

政府日前公布第三輪抗疫防疫基金措施，工聯會立法會議員陸頌雄，批評新一輪基金未能惠及打工仔。就現時就業情況，他建議政府放寬失業綜援門檻，包括容許以個人名義申請，亦應考慮推出失業現金津貼、求職津貼，以及加快增加短期職位等。

工聯會於本月12至16日，進行香港就業狀況及求職信心指數調查，共訪問1490名市民，問卷透過工聯會旗下的工會、地區及個人平台發出。是次調查受訪者中，以從事零售/服務/娛樂和飲食業最多，兩者均為13%，其次為旅遊/酒店界，佔10%，交通/物流運輸則佔9%。

責任編輯︰尹櫻霖

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