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【雪櫃收納】免長期塞爆食物要分類標籤　居日港妻3招雪櫃收納法12蚊店有售

親子 18:29 2020/09/21

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一名居日港妻利用磁鐵標籤法幫助雪櫃收納。

不少人習慣長期將食物塞爆雪櫃，令食物難以翻出擺到過期，還滋生細菌。一名居日港媽在網上分享3招雪櫃收納法，只需到12蚊店及IKEA等購入一些收納用品和工具，就能輕易將蔬果、肉類和海鮮等分類，齊齊整整放入雪櫃，再配合「磁鐵標籤法」，雪櫃內有甚麼食物即一目了然！

現居日本千葉縣的港妻桂夫人，6年前下嫁日本人丈夫後移居當地，兩口子生活幸福。桂夫人學習了日本人的整齊風格及收納技巧，開設了facebook專頁分享其收納及料理心得。

桂夫人以不同顏色的標籤作食物分類。（居日桂夫人fb圖片）

斷捨離別按他人房子做標準

桂夫人認為要做好收納，首先要學識斷捨離，但她認為斷捨離「不是只追求丟丟丟，丟到家裡空空如也。」亦沒必要將你的房子按別人的房子做標準，別人丟掉沙發，你也丟掉沙發；別人丟到床架，你也掉丟床架；別人丟掉全部紀念品你又跟隨。

斷捨離是只丟你沒有用到、多餘的東西。重點是每樣東西都有利用到，沒有一樣閒置的物品。當你用別人家來做標準時，像機器人一樣，全部複製貼上，這個房子就沒有了你的味道、你的溫度了。

1. 磁鐵標籤法

日前桂夫人出帖文分享其雪櫃收納法，除了將食物分類分裝之外，最特別是利用100円店大創（香港12蚊店）出品的「磁鐵標籤」貼在雪櫃門外，以不同顏色標籤作食物分類，並由右至左排列以分辨新舊食材。

綠色是蔬菜、黃色是水果、藍色是海鮮、白色是其他。通常新買的食材從右邊開始貼，這樣最左邊的標籤就是最舊買的食材，這樣較容易知道什麼食材需急先處理。

「磁鐵標籤」由右至左排列以分辨新舊食材。（居日桂夫人fb圖片）

疫情之下很多人都一次過買多日份量，桂夫人都是一星期採購一次食材，出門前先把標籤拍照起來，去到超市就知道該買什麼食材來配搭。

2. 以淨色器皿分類分裝

她建議食材買回來後，應立即以透明或淨色器皿分類、分量、分裝，要事先調味的食材先處理，也可以初步構想好菜單。

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3. 用布包蔬果

而蔬果可直接用布包起來，非常環保，她所用的布是從IKEA購入的棉餐布。

網民讚揚此收納法非常實用，看起來很整潔，並形容是「好治癒嘅雪櫃」！

【文章獲「居日桂夫人の料理と收納記錄」授權轉載編輯】

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責任編輯︰林綺玲

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