向晴軒遺失USB裝置涉121名理大學生資料　明愛已報警並設專責小組處理

▲ 明愛確認向晴軒「為理在線」熱線有社工遺失USB裝置，涉及121名理大學生資料。（資料圖片）

有報導指明愛向晴軒有社工遺失求助者資料，明愛今日（17日）回覆查詢確認，為理工大學學生提供情緒支援熱線服務的「為理在線」有負責社工遺失USB裝置。

明愛表示，於9月7日得悉向晴軒「為理在線」負責社工於4日遺失USB裝置，受影響的學生共121位，強調裝置內所有資料均有加密處理。

明愛已就事件報警處理及通知個人資料私隱專員公署，並與理大身心健康及輔導處密切聯繫，除個別學生未能聯絡，明愛已通知其餘所有受影響的學生。

明愛就事件中的個別人為疏忽感到萬分抱歉，並對所有受影響的學生、理工大學及引起的公眾關注致歉。機構對相關同事作出了紀律處分，並已成立專責小組處理及全面檢討，避免同類事件再次發生。

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記者：徐紹軒