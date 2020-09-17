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低息貸款詐騙集團租商廈扮寫字樓　警方拘6男4女

社會 19:24 2020/09/17

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(黃傑偉攝)

警方搗破低息貸款騙案，警方昨日(16日）下午於長沙灣青山道，展開代號「勇戰者」打擊不良財務中介公司行動，突擊搜查兩個商廈單位，拘捕6男4女犯罪集團成員，年齡介乎25至46歲，部分人有黑社會背景。

警方7至8月接到3名市民報案懷疑被詐騙，指收到聲稱銀行職員來電，可獲提供低息或免息貸款安排，金額介乎10至60萬元不等，誘使眾人到位於長沙灣青山道的辦事處進行須收費的信貸評估，收費5,200元至49,000元。受害人其後到銀行查詢方知受騙，於是報警求助。

深水埗警區重案組第二隊主管、署理總督察許仲恒稱，該詐騙集團分工仔細，除租用寫字樓用作接見受害人外，亦設有電話推廣中心，由不同人負責進行電話推銷、處理信貸文件、犯罪得益等工作。警方深入調查後，昨日下午採取行動，拘捕6男4女包括集團骨幹成員，年齡介乎25至46歲，部分人有黑社會背景，行動中檢獲現金71,000元、電腦、手提電話、大量貸款及客戶資料文件等，文件顯示有過百名受騙人士，損失金額估計220萬元。警方相信已瓦解該活躍數個月詐騙集團，行動仍然持續中，不排除會有更多人被捕。

(黃傑偉攝)

深水埗警區情報組主管朱雅亭督察指，有關非法財務中介案件，全港今年上半年已達278宗，較去年同期的108宗增加170宗，升幅157％，就深水埗警區更較去年升367％，有明顯上升趨勢，警方會繼續全力打擊中介財務非法活動。

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記者：黃傑偉

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