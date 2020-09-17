調查指57%學生近視加深　學童平均每天網課3小時以上

▲ 香港醫護聯盟發起的非牟利組織「近視童行」，於8月進行一項「疫情下兒童近視趨勢調查」。(冼偉倫攝)

自疫情爆發以來，全港各學校轉為線上授課後，學生面對電腦及手機的時間大增，眼睛健康存疑。有調查顯示，80%家長指孩子平均每天使用電腦或手機在家上課3小時或以上，有57%人指孩子今年近視度數增加。有組織推出「AI人工智能兒童近視預檢計劃」，預測學童近視度數變化，預防及控制近視加深。

陳太的兒子康仔現年10歲，一年級時開始發現有近視，當時度數大約是右眼125度、左眼175度。陳太每年均有帶兒子檢查視力，去年右、左眼已分別增至475及525度；今年8月更驗出右眼575度、左眼600度。康仔現就讀小學五年級，年紀小小便已有深近視，陳太很擔心日後他會變成千度近視。



陳太表示，康仔幾個月都在家上課，每天對著電腦約3小時；加上要用電腦做功課，他又喜歡玩iPad和看電視，每日接觸電子產品的時間至少7小時。雖然有康仔每半小時休息一次，但可能玩iPad時間太長，姿勢又不當，他的近視仍不斷加深，「他做功課時常常彎下身子，眼睛與功課距離很近」。

其後，陳太讓康仔參與「AI人工智能兒童近視預檢計劃」，結果預測到3年後左眼850度、右眼為725度，屬於高風險，陳太最後按醫生建議為康仔進行深近視防控，希望他的近視不再繼續加深。

▲ 康仔現就讀小學五年級，年紀小小便已有深近視，陳太很擔心日後他會變成千度近視。(冼偉倫攝)

香港醫護聯盟發起的非牟利組織「近視童行」，於8月進行一項「疫情下兒童近視趨勢調查」，接受問卷調查的家長合共112人，其子女年齡介乎4至12歲，患近視的接近一半。

調查結果發現在疫情下學校停課期間，8成多兒童平均每天使用電腦或手機超過3個小時， 其中超過2成更每天使用電腦或手機超過 6 個小時。而6成受訪者的子女每天使用電腦或手機的時間比以疫情前增加3小時以上，其中7.1%更增加6小時以上；8成小朋友減少了戶外運動時間；有近視的小朋友之中，逾56%今年內近視度數有所增加。

雖然有超過96%受訪者擔心小朋友變「四眼仔女」，但只有22.6%曾使用各種方法預防及控制小朋友的近視加深。

「近視童行」榮譽顧問眼科專科醫生鍾震宇解釋，近視屬於一種屈光不正的現象，當眼球過長，遠方景物的焦點會落在視網膜前面，而非視網膜之上，形成一個模糊的影像，便是近視。造成眼球過長的相關因素，包括長時間近距離工作、不當的光線及照明系統、缺乏戶外活動時間及陽光的照射、遺傳及生理因素等，父母若同是近視人士，其子女近視比例高達45%。

他續指，600度以上近視屬深近視，增加患眼部併發症的風險，其中患青光眼、白內障、視網膜及失明的風險可分別高出2至4倍，提醒家長注意子女眼部健康。

眼科專科醫生譚德祐建議預防近視加深的方法，包括每周10小時以上戶外活動，「一天最好有2小時在戶外」，可使近視發生率降低1成以上；又建議家長在子女4歲或以前帶他們做首次眼科檢查，入學前再做檢查，並每年跟進。

機構提到，近年有研究利用AI（人工智能）軟件預測近視數變化，助眼科醫生及早制訂個人化預防及控制方案，有關系統已有12萬名青少年嘗試過，預測準確率高達80%以上，故推出「AI人工智能兒童近視預檢計劃」，採用人工智能以助6至12歲學童預測未來3年的近視度數變化，費用全免，名額每月400人。

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記者：洪芷晴