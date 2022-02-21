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【飛虎3壯志英雄透】第1集劇情預告　苗僑偉黃宗澤吳卓羲合力阻止生化武器

娛樂 09:01 2022/02/21

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，講述飛虎及警隊各部門精英組成特別小組S Team，與國際刑警聯手阻止生化武器病毒在香港蔓延。

第1集（21/2）

O記警員何家寶自告奮勇，單人匹馬潛入演唱會中心追蹤目標人物，竟遇沛國流亡公主蕾妮（Renee）策劃暗殺沛國軍火商柏先生，雙方爭奪疑似裝有化學武器的神秘手提箱，演唱會瞬間淪為槍戰現場。

飛虎隊員軒、樂、 小魚混入人質當中，Renee團夥被O記、飛虎包圍，Renee跟飛虎總指揮少峰談判，要求安排飛機讓他們撤離，每遲一秒，就殺一個人質。

樂、小魚身份敗露，被縛上炸彈，軒及時營救，三人打倒部分團夥。

少鋒、Don指揮一眾飛虎與軒、樂、小魚裡應外合，擊倒剩下團夥，勇救所有人質。

但是，原來一切乃敵方的調虎離山之計，Renee部下引爆炸彈犧牲性命，讓Renee公主攜同神秘手提箱逃出生天。

軒、樂窮追Renee，雙方在極斜長路上演一輪激烈的亡命車戰，最終Renee連人帶車俯衝下海，神秘手提箱亦不知所終。

撰文 : TOPick柴犬出動

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