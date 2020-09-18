《新聞守護者》良心記者報導饑荒真相　《王冠》雲妮莎卻比揭真實謊言

▲ 雲妮莎卻比演英國記者。

由劇集《王冠》女星雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及《小婦人》男星星占士諾頓（James Norton）主演的《新聞守護者》（Mr. Jones），改編真人真事，講傳奇記者加雷士鍾斯 （Gareth Jones）無懼打壓，堅持報導烏克蘭大饑荒真相 ，揭破蘇聯政府華麗煙幕 。

《新聞守護者》背景在1933年，充滿抱負的年輕威爾斯記者加雷士鍾斯，成為首位登上希特拉專屬飛機作採訪的外國記者，因而聲名大噪。鍾斯努力尋找下一個新聞故事，希望一展抱負。

▲ 《新聞守護者》改編自真人真事。

其時，蘇聯「烏托邦」鋪天蓋地的報導引起了鍾斯的注意，卸任官職後，鍾斯前往莫斯科，希望親自訪問史太林。

鍾斯在莫斯科遇上英國女記者艾達布祿士（雲妮莎卻比飾），二人目擊人為大饑荒的暴行，決意揭露背後真相。

▲ 戲中揭露烏克蘭饑荒內幕。

曾拍《無光歲月》（In Darkness）的奧斯卡金像獎提名導演 安格尼茲卡賀蘭（Agnieszka Holland），表示想以強烈直接的方式，將鍾斯一步步深入絕境，他所相信的理想主義等，受到現實殘酷考驗的過程描寫出來。

電影沒有刻意的紀實風格或說教意味，亦沒有任何感情勒索或圓滿結局，只在記錄亂世中曾有人不惜一切報導真相。（上映日期10月8日）