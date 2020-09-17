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許正宇茶記嘆奶茶　當場派股票號碼？

政治 21:14 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

許正宇於片中挑戰沖港式奶茶。（2020 施政報告公眾諮詢Facebook）

旦逢談到股票買賣，相信不少市民希望得到市場人士提供「心水冧巴」，好似交易員出身的經民聯金融服務界張華峰，就曾多次分享投資心得。原來，財經事務及庫務局局長許正宇也拍片大談股票冧巴，難道他有內幕消息，打算向市民分享？

許正宇被問到哪個「冧巴」能夠賺外快時，稱要留待股評家回應，但就提供了「1014」要人記住。不過「1014」並非股票代號，而是新一份施政報告公布日期。

許正宇掌管庫房，看守政府夾萬。被問到其理財態度時，他就以「睇餸食飯」作回應，至於中美摩擦升溫，他強調香港有龐大外匯儲備，不斷有錢流入，同時IPO受市場歡迎，直指香港金融市場穩健，向市民大派定心丸。

於鏡頭前大嘆奶茶的許正宇，更以靚奶茶比喻香港，稱香港久經風浪都能站起來，就如茶餐廳奶茶一樣，只要水滾茶靚就有客人，呼籲大家要保持信心。

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撰文 : 傅流螢

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