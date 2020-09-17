梁振英引醫生失德批教育局不公開失德教師姓名　教育局：兩者不能直接比較

▲ 教育局局長楊潤雄。(資料圖片)

前特首、全國政協副主席梁振英近日撰文，質疑醫生專業失德都會公開名字，批評教育局只會譴責涉及教師操守的事件，卻不必公開失德者的姓名，認為局長楊潤雄「為官避事平生恥」。教育局回應事件，指不會姑息失德的教師，局方依《教育條例》規管教師的註冊事宜和失德行為，而香港醫務委員會則根據《醫生註冊條例》處理醫生的相關事宜，兩者制度及法律條文不同，有不同的程序，不能直接比較。

教育局表示，公布有關學校的名稱，針對的是整間學校，對於在同校任教並秉持專業操守的其他教師並不公平；對於積極跟進，加強監察和指導的學校管理層亦不公平，

畢竟，教師失德屬個人行爲，理應由個人負責。

在聘請教師方面，教育局已在本年5月22日發出通告，提醒學校在聘請教師時須遵從的程序，當中包括在徵得應徵者同意後，向教育局申請將其教師註冊資料向學校發放，而教育局提供的資料會包括其教師註冊是否有效、申請教師註冊曾否被拒，曾否就教師註冊收到教育局發出的讉責信、警告信或勸喻信等。局方相信有關措施有助學校聘用適當的人選，保障學生的福祉。

局方續指，各行各業對其從業員或有不同的規管制度，教育局是依法根據《教育條例》規管教師的註冊事宜和失德行為，而香港醫務委員會則根據《醫生註冊條例》處理醫生的相關事宜，「兩者的制度及法律條文不同，自有不同的程序，不能直接比較」。

自去年6月至本年6月，局方接獲222宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，並已大致完成調查180宗個案，其中63宗不成立。

就投訴成立的個案，至本年7月中，局方已向17名教師發出譴責及9名教師發出書面警告，這些教師如再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊；局方亦分別向19名教師發出書面勸喻，以及向15名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。

其餘教育局初步認為有機會成立的個案，正按既定程序處理。有些涉及嚴重指控的個案，或需要更多時間搜証調查，以及與涉事教師或其法律代表處理相關程序，包括他們的回應，不排除稍後會作出取消某些嚴重失德教師註冊的決定。

發言人指出，若有教師涉及失德行為，所屬學校在嚴肅處理後，應向學校持份者（包括學生家長）作出交代。嚴重失德而被取消註冊的教師均不能再擔當教席，已保障了學生的福祉，因此沒有必要公布有關教師及學校的資料。

至於嚴重程度不至於取消註冊的個案，包括發出勸喻信、警告信或譴責信的個案，目的是提醒教師必須秉持專業操守，讓他們在校方密切監督和指導之下，有改正的機會，重新做一個稱職的老師，但再犯者一定會被嚴懲，包括可能會被取消註冊。

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責任編輯：蘇文軒