【腦退化風險】中風致血管性認知障礙症或加速腦退化　專科醫生：一次中風即時衰老3.6年

▲ 腦神經科專科醫生霍偉明表示，血管性認知障礙症可靠早期介入治療、調整生活習慣預防。

認知障礙症為老人常見病，大部分或覺得記憶差、反應慢、情緒異常就等於患上此症，但其實要根據多重因素、數據比對才可準確得知病症類別及成因。盡早發現、做檢查不單可及時辨症，更有機會將情況逆轉。

要知病人是否患上認知障礙，內科專科陳鎮中醫生指會做多方面評估，包括行為及精神能力，傳統也會做電腦掃描或磁力共振，醫生以肉眼觀察內顳葉或海馬體的退化、萎縮狀況，及腦白質的病變程度，來判斷病人屬阿茲海默氏症，抑或血管性認知障礙，再看退化程度屬於少、中度還是嚴重。

但陳醫生指，二維方式判斷存有誤差，腦部又可細分為數十個區域，單靠影像掃描未必足夠。

▲ 內科專科陳鎮中醫生指，疫下留家工作使家庭相處時間增加，子女更易發現家中長者或出現認知障礙徵狀，因而求醫。（湯炳強攝）

新技術以大數據比對患病風險

近年廣泛使用的新技術「腦部磁力共振容積定量分析」，掃瞄後以人工智能將腦部立體三維呈現，腦部各部分均可抽出來獨立量度大細、容積，使診症更加準確。

可顯示海馬體、杏仁核、額葉等數十個腦區的絕對體積，相對其顱內容積的百分比。連認知障礙最常見的萎縮部分海馬體，都可以獨立抽出來看。

因腦部不同區域均會隨年紀萎縮，單憑醫生經驗和觀察判斷屬正常萎縮，還是退化所致存在一定難度，新技術結合華人、香港人的大數據來做比對。

陳醫生補充：「如相對於同年齡正常人的百分位，計算出阿茲海默氏症的風險概率。也可顯示白質病變的程度，計算同時患上腦小血管病的風險。」不再只用少、中或嚴重來劃分，能得出一個實際數字參考。

抑鬱加劇或致假性認知障礙症

記性、反應差不一定是認知障礙症所致，有機會因過度哀傷、抑鬱而起，但抑鬱、孤獨感又會加劇患上認知障礙症的風險，該如何判斷？「腦部磁力共振容積定量分析」得出各方數據，幫助醫生斷症。

如一名患抑鬱症近20載的66歲長者，持續服食抗抑鬱藥，因家庭、社交出現問題，情緒、記性於半年內變差，女兒懷疑她患認知障礙症。陳醫生指若用傳統掃瞄，憑肉眼觀察會得出其內顳葉有中度退化，白質病變則不多，但加上其抑鬱症病史，或判斷為有機會患阿茲海默氏症。

但從「腦部磁力共振容積定量分析」的數據來看，卻得出不一樣的結果。

海馬體一般大過10mm屬於正常，看立體掃瞄發現她的海馬體只有輕微萎縮，未如看傳統掃瞄時所想，屬於中度。 計算過後，發現她患阿茲海默氏症的或然率只得31%，我們一般用50%作分界，30幾屬於機會好低。故她好有機會源於抑鬱情況變差，引發假性認知障礙症。

除了辨別真假阿茲海默氏症和患病風險，系統得出腦部各區域的詳細數據，更有助醫生決定治療方向。有病人海馬體嚴重萎縮的同時，白質病變的數字比一般人高出5至6倍，出現嚴重小血管病變。醫生除了為病人減慢退化速度，更可針對血管阻塞的情況加強治療。

▲ 腦神經科專科霍偉明醫生解釋，正常人無記性會記得自己忘記甚麼，反覆回想會想得到，並不影響生活。認知障礙症患者則完全意識不到自己忘記了某些事。（湯炳強攝）

一次中風即衰老3.6年 早期介入可延緩腦退化

針對血管性認知障礙症，腦神經科專科醫生霍偉明指，其成因由中風或慢性腦血管栓塞所致。每一次中風無論輕微或嚴重，單次即會失去1億9千萬個腦細胞。

當腦細胞壞死後，之間的傅遞或會斷，相當於失去可環繞地球7次長度的神經綫，平均衰老約3.6年。

短期記憶未必有問題，但思考能力、抽象記憶都會受影響，說話也會突然不清，血管性認知障礙症患者的退化速度亦較難預測。

霍醫生強調，血管性認知障礙症可靠早期介入治療、調整生活習慣預防。「三高、缺乏運動、肥胖或心率不正常都是相關因素，吸煙亦易使血管硬化。」三高、肥胖等致病源可靠運動消除，運動更可增加腦部海馬體容量、加強記憶。

▲ 腦部海馬體的容量可隨運動增加，從而加強記憶。而步行屬運動的一種，故行得愈慢，患上認知障礙症的風險亦會增加。（iStock圖片）

一般人正常老化，或會出現善忘或思考遲緩等輕度認知功能障礙症狀，當中10%至15%會於一年內發展成為認知障礙症，霍醫生建議市民做定期檢查。「不單認知障礙檢查，也需了解自己有否患血管疾病，針對心臟問題、三高、抑鬱等治療，以延緩衰退。」

降血壓、治療心率不正的問題可避免中風，前者可減半，後者則可降低4成風險。

記者：吳霆俊