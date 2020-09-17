民主黨留任機會有多大？　尹兆堅︰五五波

▲ 胡志偉和尹兆堅今天與傳媒茶敘。

民主黨委託香港民意研究所做的定去留民調下周一（21日）開始。民主黨連日來透過辯論、擺街站、發文宣等方式陳述留任理據，但支持者是否成功接收？民主黨主席胡志偉表示，和目標有距離；勝算多大？副主席尹兆堅則謂︰「五五波」。

胡志偉謂，原本期望大家可以透過理性的辯論、文章等掌握他們的理據，但落區時發現不少街坊是靠自己的認知作判斷，他稱，有經歷過民革的年長街坊告訴他不要留任，因為目前的局勢留任好危險。尹兆堅亦稱，就算是一些好親近的街坊都未必完全接收他們的意見，認為大家的取態一早已定型，除非有「好震撼」的理據，但他強調，民主黨會「盡做」，讓大家了解相關理據後，作出自己的判斷。

不少人問民主黨，留下可以做些甚麼？議會抗爭是否有用？民主黨認為留守議會，可阻撓一些不合理的法案，包括「明日大嶼」、跨境投票、以及經民聯議員梁美芬擬引用《立法會（權力及特權）條例》調查反修例事件。

尹兆堅謂，不敢說一定可以成功阻止，但可讓政府和建制派沒有那麼容易達至他們的目的，他對議會戰線被看輕感到遺憾。尹兆堅又指，「抗爭派」要回答以下問題︰是否以後都放棄議會戰線？「民間議會」如何取代法定立法會的抗爭地位？如果放棄議會戰線後有甚麼可以做？

胡志偉亦稱，雖然每次衝出去反對都會被拉，但起碼有反對聲音。他直言，留在議會的人背負的責任比過往重，因為要將可能發生的事減到最少。尹兆堅認為，今屆民主派議員的抗爭意志屬歷屆最強，幾位議員都身負數條控罪，「我是和理非，但都背負多條控罪。」他續指，這雖然不是代表做得最好，但代表民主黨願意付出。

有部分市民對民主黨議員信心不足，被問及如何改善公眾對民主黨的印象，尹兆堅稱，民主黨作為老牌政黨，被監察是可理解的，他相信日久見人心，認為黨內議員的努力，已讓不少人對民主黨改觀，他又承認，市民對許智峯、鄺俊宇等議員的支持，未能令市民對整個民主黨改觀，但強調會「加把勁」爭取市民信任，

胡志偉亦指，民主黨的抗爭意志有所提升，他又主動澄清，外界以為他被黨內元老「垂簾聽政」，但這並非事實，強調所有決定都是由他及黨內中委等作出。

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