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【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes

娛樂 22:14 2020/09/17

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

袁偉豪今日在社交平台公布，原來去年今日（9月17日）已向女友張寶兒求婚成功，Ben在求婚一周年才公布喜訊。

藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，今年五月二人聯名買樓共組愛巢。Ben今日在社交平台公布，原來去年今日（9月17日）已向女友張寶兒求婚成功，Ben在求婚一周年才公布喜訊。

袁偉豪在IG發布影片，當日二人在加拿大尼亞加拉大瀑布做運動期間，Ben突然向Bowie單膝下跪，並送上戒指。

Bowie驚喜萬分，邊笑邊掩面流淚，Ben為女友拭淚，場面感人。最後Bowie伸手答應，二人互抱場面甜蜜。

Ben求婚成功，舉起V字手勢，盡顯興奮心情，Bowie又展示3卡鑽戒，片中主題曲還由Ben親自演唱，非常甜蜜。

【性感婚紗】袁偉豪表示非卿不娶　待嫁張寶兒晒低胸透視水著婚紗

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Ben今日又寫下深情自白：

2019年

一個秋天的早上

在世界的另一端

溫暖的日出光影

照耀著綠油油的草地

伴著震撼無比的瀑布聲

沒有朋友

沒有華麗的場景設計

也沒有什麼特別安排

只有妳和我

在妳以為一起拍照留念的時候

我做了一個人生中的重大決定

沒有什麼設計的對白

只有簡單一句

妳願意嫁給我嗎？

做我的太太吧！

經過很多高低起跌

是時候安定下來

感謝妳願意和我

在餘生一起去看世界

 

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    +2

而張寶兒亦同時發布同一影片，公布已為人妻。她寫

去年今日0600 ﻿
你早起了準備早跑﻿
誰知jetlag的我也精神抖擻﻿
隨心隨緣的隨你上街了﻿
展開了人生美好的早上﻿
﻿
見你把手機躺在樹根上﻿
以為要拍下我們拉筋剪影合照﻿
見你跪下 差點兒自己也跪下壓腿﻿
以為在做couple workout﻿
﻿
然後就在陽光瀑布和青草的見證下﻿
我們悄悄地聆聽彼此的心意﻿
簡單的純粹的﻿
感恩上天給予最美麗的安排﻿
﻿
#NiagaraFalls #Toronto﻿
#TheProposal ﻿
#一週年 #2019﻿
#♥️ ﻿
@benontheroad﻿

撰文 : TOPick柴犬出動

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