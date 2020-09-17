【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes

▲ 袁偉豪今日在社交平台公布，原來去年今日（9月17日）已向女友張寶兒求婚成功，Ben在求婚一周年才公布喜訊。

藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，今年五月二人聯名買樓共組愛巢。Ben今日在社交平台公布，原來去年今日（9月17日）已向女友張寶兒求婚成功，Ben在求婚一周年才公布喜訊。

袁偉豪在IG發布影片，當日二人在加拿大尼亞加拉大瀑布做運動期間，Ben突然向Bowie單膝下跪，並送上戒指。

Bowie驚喜萬分，邊笑邊掩面流淚，Ben為女友拭淚，場面感人。最後Bowie伸手答應，二人互抱場面甜蜜。

Ben求婚成功，舉起V字手勢，盡顯興奮心情，Bowie又展示3卡鑽戒，片中主題曲還由Ben親自演唱，非常甜蜜。

【性感婚紗】袁偉豪表示非卿不娶 待嫁張寶兒晒低胸透視水著婚紗

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Ben今日又寫下深情自白：

2019年 一個秋天的早上 在世界的另一端 溫暖的日出光影 照耀著綠油油的草地 伴著震撼無比的瀑布聲 沒有朋友 沒有華麗的場景設計 也沒有什麼特別安排 只有妳和我 在妳以為一起拍照留念的時候 我做了一個人生中的重大決定 沒有什麼設計的對白 只有簡單一句 妳願意嫁給我嗎？ 做我的太太吧！ 經過很多高低起跌 是時候安定下來 感謝妳願意和我 在餘生一起去看世界

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而張寶兒亦同時發布同一影片，公布已為人妻。她寫

去年今日0600 ﻿

你早起了準備早跑﻿

誰知jetlag的我也精神抖擻﻿

隨心隨緣的隨你上街了﻿

展開了人生美好的早上﻿

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見你把手機躺在樹根上﻿

以為要拍下我們拉筋剪影合照﻿

見你跪下 差點兒自己也跪下壓腿﻿

以為在做couple workout﻿

﻿

然後就在陽光瀑布和青草的見證下﻿

我們悄悄地聆聽彼此的心意﻿

簡單的純粹的﻿

感恩上天給予最美麗的安排﻿

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#NiagaraFalls #Toronto﻿

#TheProposal ﻿

#一週年 #2019﻿

#♥️ ﻿

@benontheroad﻿