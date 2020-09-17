【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes
藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，今年五月二人聯名買樓共組愛巢。Ben今日在社交平台公布，原來去年今日（9月17日）已向女友張寶兒求婚成功，Ben在求婚一周年才公布喜訊。
袁偉豪在IG發布影片，當日二人在加拿大尼亞加拉大瀑布做運動期間，Ben突然向Bowie單膝下跪，並送上戒指。
Bowie驚喜萬分，邊笑邊掩面流淚，Ben為女友拭淚，場面感人。最後Bowie伸手答應，二人互抱場面甜蜜。
Ben求婚成功，舉起V字手勢，盡顯興奮心情，Bowie又展示3卡鑽戒，片中主題曲還由Ben親自演唱，非常甜蜜。
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Ben今日又寫下深情自白：
2019年
一個秋天的早上
在世界的另一端
溫暖的日出光影
照耀著綠油油的草地
伴著震撼無比的瀑布聲
沒有朋友
沒有華麗的場景設計
也沒有什麼特別安排
只有妳和我
在妳以為一起拍照留念的時候
我做了一個人生中的重大決定
沒有什麼設計的對白
只有簡單一句
妳願意嫁給我嗎？
做我的太太吧！
經過很多高低起跌
是時候安定下來
感謝妳願意和我
在餘生一起去看世界
而張寶兒亦同時發布同一影片，公布已為人妻。她寫
去年今日0600
你早起了準備早跑
誰知jetlag的我也精神抖擻
隨心隨緣的隨你上街了
展開了人生美好的早上
見你把手機躺在樹根上
以為要拍下我們拉筋剪影合照
見你跪下 差點兒自己也跪下壓腿
以為在做couple workout
然後就在陽光瀑布和青草的見證下
我們悄悄地聆聽彼此的心意
簡單的純粹的
感恩上天給予最美麗的安排
#NiagaraFalls #Toronto
#TheProposal
#一週年 #2019
#♥️
@benontheroad
撰文 : TOPick柴犬出動