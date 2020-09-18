【復課】劉平齋國際校獲准下月中起全日面授　教育局促兩節午膳間全面清潔10分鐘

▲ 九龍城宣道會劉平齋紀念國際學校安排學生用膳時，每張餐桌使用人數由5人減至最多3人，並增設膠板分隔。（程志遠攝）

全港學校下周三（23日）起分兩階段恢復半日面授課堂，但全日復課無期，國際學校則可按校情申請全日復課。九龍城宣道會劉平齋紀念國際學校已率先獲教育局批准，下周三起全校146名學生同步恢復半日面授課堂，其後於10月12日起恢復全日面授課，局方要求學校在兩節午膳之間，須為用膳場地做足10分鐘全面清潔。

全港學校恢復半日面授課在即，教育局局長楊潤雄昨（17日）表示，有醫學專家認為在校內除口罩的風險較大，飯盒和飯堂服務仍要暫停，故局方會視乎疫情決定何時恢復全日課堂。

▲ 小學一年級學生昨（17日）獲安排分批回校參加3小時的迎新活動。（程志遠攝）

倘家長擔心 可提早接放學

前日起部分學校已率先安排不多於六分之一學生回校上半日課，宣道會劉平齋紀念國際學校校長許陳幹華表示，早前向教育局申請分3階段復課，包括前日起一連三日及下周二（22日）分批進行實體迎新日、下周三至本月30日全體學生恢復半日面授課，以及10月12日恢復全日面授課，已於上周五（11日）獲批准。

她說暫以10月12日開全日課為目標，但將視乎疫情決定，早前問卷調查顯示約2成家長希望只上半日課，她指如家長擔心，可選擇提早接子女放學。她解釋國際學校須參照教育局指引，獨立提交復課計劃，再按局方建議修訂，透露局方特別重視午膳場地清潔，要求該校將兩節午膳之間的全面清潔時間，延長至10分鐘，完成後才可安排下批學生用膳。

設腳踏台 增學生洗手興趣

該校預備班至小學三年級共146名學生，前日起分批「實體開學」，熟習進入課室更換室內鞋及洗手等程序，校內設腳踏洗手台，以提升學生對洗手的興趣。

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港區國安法引起移民潮，許陳幹華說暫未見對該校收生造成影響，認為其中英雙語課程仍有吸引力，有助將來到其他地區升學，早前有數名已交留位費的家長放棄學位，她認為是香港家長傾向報讀多間學校所致，屬正常現象，並透露各級仍有小量插班位。

至於下學年入學首輪申請，將於11月底截止，上周六首兩場家長資訊日有逾20個家庭出席，校方有信心明年加開4班，增至全校12班，將按疫情安排學生參與小組、個人或網上面試，面見校長，希望取錄「鍾意玩」的學生。

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記者：馮琪雅