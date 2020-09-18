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【烹飪教煮】泰籍廚師教煮零失敗菠蘿炒飯　飯粒要金黃色全靠一種食材

休閒 11:19 2020/09/18

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泰籍廚師Phayuphat Bodin教大家煮一道泰式菠蘿炒飯，零難度，10分鐘速成。

在新冠肺炎下，大家已沒有出外旅遊一段長時間，想在香港吃異國菜解「思鄉」之情，但在限聚令下，有時去餐廳食飯都未必能自由自在，倒不如自己在家煮還方便得多。如果你是泰國迷，不妨跟海洋公園Ginger Grill（爐炭燒）餐廳的泰籍助理主廚Phayuphat Bodin學煮一道泰式菠蘿炒飯，材料豐富，有海鮮、蔬果、蛋及飯，做法亦很簡單，只需10分鐘內便炒好，新手都做得到。

從泰國來香港工作多年的 Phayuphat Bodin解釋，傳統的泰式菠蘿炒飯材料千變萬化，但主要以海鮮及蔬果為主，當然亦要有菠蘿才能成事。地道的泰式做法，是用新鮮的菠蘿肉，但他說如在家中煮的話，可用罐頭菠蘿代替，但炒出的菠蘿會較甜。

原來煮炒飯，泰國人跟香港人一樣，是偏愛用隔夜飯，因米飯經過隔夜及冷藏後，飯粒會變得較乾身，水份亦較少，炒時便不容易黏鑊，以及較易炒到粒粒分明，但Bodin說其實用新鮮飯都得，只要把飯完全攤涼後，飯粒不會太軟身，炒出來一樣做到爽滑效果。

海洋公園Ginger Grill(爐炭燒)餐廳的泰籍助理主廚Phayuphat Bodin，來港工作多年，練得一口流利的廣東話。(黃建輝攝)

至於這個老生常談的問題：炒飯應下蛋先還是下飯先呢? Bodin說，泰國人通常會先下蛋才下飯炒，「因先放蛋，隨後下飯時蛋漿會易包著飯粒，炒起上不論是蛋香，還是顏色都會較均勻。」

黃薑粉只作添色切忌太多

Bodin又提到，當下飯炒的時候，飯粒經常會黐在一起，故不斷要用鑊鏟炒鬆，否則炒出來的飯粒會黐在一起，影響口感。Bodin說，泰國人在炒飯接近完成時，會下一點黃薑粉，原因是增添顏色，但不能下太多，否則會影響炒飯的味道。

Bodin今次教這炒飯，會用上泰式的蝦頭油，他說這醬油在一般泰式店舖可以買到，但其實用豆瓣醬代替也可以。

海鮮先煮至半熟才落鑊炒

在炒飯的配料上，Bodin會用海鮮，包括鮮蝦、青口及帶子，他說泰國人會用新鮮的海鮮，但想方便可用冰鮮也可以。而且海鮮在炒飯前，要先用熱水煮一會，但他說切忌把海鮮煮至全熟，只需半熟便可，否則再下鑊跟配料及飯炒時，便會出現過熟情況，影響鮮味。

Bodin說如想慳時間，有些材料不用落鑊炒，直接放在已炒好的菠蘿炒飯上便可，包括提子、肉鬆及腰果等等，這些配料更可增添口感。

材料(招美寶攝)

材料  
鮮蝦 25克
青口 25克
帶子 30克
菠蘿 20克
青波椒 8克
紅波椒 8克
黃波椒 8克
雞蛋 1隻
120克
蝦頭油 少量
黃薑粉 少量
魚露 少量
提子乾 適量
腰果 適量
豬肉鬆 適量

步驟：

1. 先把海鮮用水煮至半熟，撈起備用。

先把海鮮煮至半熟(招美寶攝)

2. 菠蘿及三色椒下鑊，炒至金香色，舀起，備用。

3. 蛋漿落鑊，再下飯一起炒，炒至蛋漿包著飯粒，便可放回海鮮、菠蘿及三色椒炒。

把菠蘿等配料跟蛋及飯同炒(招美寶攝)

4. 順序下蝦頭油、魚露及黃薑粉，炒勻後，便可上碟。

下蝦頭油、黃薑等配料。(招美寶攝)

5. 在飯面放上提子乾、腰果、豬肉鬆，便完成。

記者：招美寶

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