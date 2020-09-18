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【學校復課】1點半放學2點半返家繼續Zoom　網民轟復課時間表趕死學生：唔洗坐車食飯？

教育 10:04 2020/09/18

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有網民表示，學校要求學生1點半放學後，2點半要趕回家繼續Zoom。

本港新冠肺炎第三波疫情緩和，全港中小學及幼稚園高班將於下周三（23日）起分階段恢復面授課程，不過有教育界人士卻爆料，學校復課後，要求學生放學後一小時內返回家中，繼續以Zoom視像上課，學生有機會連梳洗、吃飯的時間都被剝削。

有網民在facebook專頁「教育界黑店實錄」投稿，網民指出，有學校復課後，學生下午1時許才放學，然而校方卻要求學生在2時許返回家中，以Zoom視像上最後一課，之後還有課外活動或輔導班。

真係做得切咩？學生要食飯，返到屋企要沖涼休息下，仲有啲學生返學車程要成個鐘，而家趕成咁，為乜呢？係唔會普遍學校都係咁做？

網民轟趕死學生

帖文引來不少網民回應，有人認為，學生放學回家要等車、坐車、走路，還要吃午飯，加上疫情關係，很多人外出回家會先洗澡，才在家中活動，若學校真的如此實行，不知學生和家長如何是好，「其實宜家咁嘅環境，究竟學生成績、學校名譽緊要？定係學生嘅身、心健康緊要呢？」

有網民亦認為，學生根本趕不及回家，坦言不會跟從，「間接迫學生掛機！咪開着機吃飯囉！」、「或者一邊坐車一邊上堂」、「唔會跟，根本就唔應該返全日，反正上zoom都係學唔到。」

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責任編輯：王明芳

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