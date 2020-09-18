【時尚速報】法國著名紅底鞋Christian Loboutin　首度推出紅底鯊魚球鞋

▲ 今次首推3款不同顏色，合共有600對附有產品序號的限量版Loubishark球鞋。（$7,900/圖片品牌提供）

運動風席捲全球，好些設計高踭鞋的著名鞋履設計師，都不得不推出球鞋而滿足今天消費者的要求，以紅底鞋為商標的法國鞋履設計師Christian Louboutin又豈會例外？

▲ 今次首推3款不同顏色，合共有600對附有產品序號的限量版Loubishark球鞋。（$7,900/圖片品牌提供）

▲ 鞋底當然離不開招牌式的紅鞋底，看似簡單的鞋底，但原因以銑床塑造的外底模需要長達67小時的工序製作而成。（圖片品牌提供）

近年無論男女裝都大量開發球鞋的他，除了招牌式滿佈窩釘的球鞋外，單是今年就有兩個重頭戲，分別有早前受日本文化影響而獲得靈感的Super Loubi系列，鞋身上既用漫畫手法繪畫出個人形象外，同時亦落齊品牌一直沿用下來的元素，包括威尼斯面具和不丹的雲彩等，可說是擁抱動漫的一次嘗試

▲ Loubishark球鞋另一個顏色組合。（$7,900/圖片品牌提供）

▲ 最近Christian Louboutin的旗艦店由中環雲咸街搬至太子大廈。（圖片品牌提供）

▲ 店內的紅地毯、藍色陳設和壁畫，整個意念都來自設計師Christian Louboutin位於巴黎的家居。（圖片品牌提供）

而不到兩個月，另一對重頭戲Loubishark緊隨接力，不須多講Loubishark球鞋不規則的紅色鞋底，感覺如像鯊魚的牙齒取材自70年代的田徑運動鞋，大型倒三角鞋底則用來呼應品牌經常使用的窩釘。

▲ Super Loubi男裝slip-on球鞋，少不得窩釘細節。（$7,900/圖片品牌提供）

▲ 來自Super Loubi系列的高筒女裝球鞋，細看之下有著設計師的卡通造型。（$8,500/圖片品牌提供）

至於鞋面由13個部件組合而成，包括麖皮網布和橡膠等，每一個細節部分都有根有據，例如鞋身膠扇形網格的設計靈感來自Christian Luboutin位於巴黎Galerie Vero Dodat最早期的一間店舖裝飾，男女同款，貫徹了品牌一貫的高調作風。

地址：中環太子大廈shop 137（2549 2022）

記者：何偉雄