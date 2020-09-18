【疫情減壓】行山達人航拍香港壯闊郊野　盡覽湖泊山川島嶼仿如身處外國【有片+多圖】

▲ 行山團體「隨我行FolloMe」，在航拍鏡頭下拍出香港特有的美態。

雖然疫情有所放緩，但限聚令還未完全放寬，周末與友人郊遊變得心大心細。民間行山團體「隨我行FolloMe」於2015年成立，足跡遍及港九新界，創辦人之一Admond表示︰「疫情下無得飛其實問題不大，因為我們覺得香港都好靚。」他們成立之初已開始玩航拍，拍過的行山點已逾150個，從獅子山到近期大熱的蠄蟝石，高空環迴俯瞰，香港山川湖泊之秀美，盡收眼底。

▲ 隨我行FolloMe由3位行山友於2015年成立，分別是Admond(左)、Witman(中)和Terry(右)。(相片提供︰隨我行FolloMe)

成立行山團體「隨我行FolloMe」的3位創辦人Admond、Terry及Witman常以三劍俠的姿態郊遊，登上他們的網站，港九新界離島的行山地點一覽無遺，並有齊交通、路線介紹、難度、周邊景點、所需時間、短評等資訊，無論行山的入門初哥或具經驗的山友，也具參考價值。

兩款航拍機 各擅勝場

提到他們的行山「駕生」，Admond也表示開始時都只是攝影，「後來覺得不夠，發展到gopro及航拍並用，記得初玩航拍用的是phantom 2，萬多元都是我們3個人夾錢的。」Admond笑言行山至今，都試過走失聯兩部航拍機，相當肉赤，

今天我們用兩部航拍機，DJI的phantom 4 Advanced及 Mavic 2 Zoom，前者較重，避障功能只有前方有，拍攝模式較少，優點是抗風能力強，影片和相片質素較好。 至於後者較輕，但缺點是抗風力較低，相片、影片質素較P4低，特別在較暗的環境下拍攝，優點是輕身易收藏，有前後左右避障及多功能既拍攝模式，較式合新手或玩效果的用家。

「隨我行FolloMe」的香港航拍片段，目的地已逾150個，由近月人氣大熱的綠蛋島，到飛越鬧市的飛鵝山、獅子山，以至雄偉的破邊花山萬柱岸、壯觀的大潭水塘瀑布流瀉的景像、鳯凰山的落霞晚照等等。要選多年來較滿意的香港郊遊航拍之選，他們有以下的心水景點︰

1. 遺世獨立 蠄蟝石頂

之前播過由周柏豪及袁偉豪主演的《兩個小生去camping》，位於萬宜水庫北的蠄蟝石頂因而引來熱議。高度大約150米，因有一狀如蠄蟝的巨石聳立在山頂而命名。蠄蟝石曾豎立了一塊「玉印山護山山神之位」石碑，但因已破裂而被遺於山邊。蠄蟝石頂景色優美，是欣賞萬宜水庫的最佳地點之一。可去片看看︰

▲ 在西貢區萬宜水庫北岸有此蠄蟝石頂，用航拍正好拍出石體與水庫的美景。(相片提供︰隨我行FolloMe)

Admond說︰「因為背景是萬宜水庫，本身水質顏色都靚，有前後景互為映襯 ，由麥理浩徑第二段，往西灣山那段去就可，往蠄蟝石頂的山路稍為模糊，但其巨石形態特別，只要朝著蠄蟝石方向走總不會走錯。有少少難度，本來算是秘境但現在都多了人去。」

2. 遊走鋒利「刀尖」 大刀屻

Admond推介另一個行山路線為新界西北的大刀屻，又稱「大頭羊」或「南大刀屻」，主峰高度566米，與北面高度480米的北大刀屻相連。

▲ 新界西北的大刀屻，行走薄薄的山脊上，可遠眺背後的雞公嶺，前後互有映襯。(相片提供︰隨我行FolloMe)

Admond表示「大刀屻山脊兩側都是懸崖斜坡，因其山勢薄如刀刃而得名，但有欄桿可略扶一下，十多年前窄得僅能一人通過。它的但背景是元朗的雞公嶺，有山脈層次。在大刀屻山頂可飽覽八鄉、錦田、石崗、林村及大帽山一帶的景色。」可去片看看︰

3. 赭赤異境 紅石門

另一個難度較高的，則是位於新界東北的紅石門，船灣淡水湖的東北面，為乾門咀與往灣洲之間的水道。「紅石門最著名的是岸邊赤紅色的岩石，專家解釋認為是岩石當中的鐵質因長期被空氣氧化而變成紅色。

▲ 紅石門的岩石因當中的鐵質因長期被空氣氧化而變成紅色，相當奇觀。(相片提供︰隨我行FolloMe)

由於位置偏遠，少人踏足，故紅石門的豐富海岸生態仍得以保存。」Admond說，在此有湛藍之海，起伏的翠綠山巒，配以奇特的火紅石岩，成了色彩斑斕的奇異地域。可去片看看︰

▲ 在往紅石門途中，可看到印洲塘海岸公園的天然美景。(相片提供︰隨我行FolloMe)

但值得一提的是，紅石門較難前往此，路程長而體力需求甚大，中途且補給及退出點。登大峒路段陡峭兼碎石較多，必須注意安全。紅石門坳前往紅石門的路線較為隱密，須在茂密叢林中穿梭，只靠絲帶引路，建議穿著長衫長褲及與富經驗者同行。

4. 鳳凰山 飄渺雲海

踏入秋季時節，最理想自是到位處大嶼山的鳳凰山，海拔高度934米，為香港第二高的山峰，僅次於大帽山。「話雖如此，登鳳凰山比大帽山難度更高，由伯公坳起步登山初段還算易走，但越是接近鳳凰之巔，山勢越是險要難行。」

▲ 鳳凰山以觀雲海聞名，Admond說二、三月時春天水氣凝聚時去較佳，這幅航拍有點馬丘心丘feel。 (相片提供︰隨我行FolloMe)

尤其鳳凰山西南面的一段支脈狗牙嶺，由於地勢險要，山形高低起伏形如狗牙而命名，地勢最為險要，有時更要手腳並用，故這裏也曾發生過不少意外。但Admond也表示有「鳳凰觀日」之稱，靚景只覺不虛此行。登頂後視野遼闊，可俯瞰石壁水塘、昂坪天壇大佛等。一直沿單程路便及至斬柴坳，心經簡林下山。可去片看看︰

▲ 鳳凰山下臨的日落，晚霞醉染極是謎人。(相片提供︰隨我行FolloMe)

郊遊航拍拾遺

除了以上介紹的景點外，「隨我行FolloMe」還有不少行山時的航拍佳作，由後山連鬧市的美景、擁有湛藍海洋線的石群、壯麗的叢林景，在此不妨一一細覽，香港這彈丸之地也有如此豐富的自然生態美景。

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撰文︰馮柏偉