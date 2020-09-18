【富家女】張寶兒住禮頓山父親擁至少值3億物業　與袁偉豪聯名買6600萬豪宅築愛巢

▲ 袁偉豪去年已向女友張寶兒求婚成功。

袁偉豪與張寶兒結婚！自今年5月，袁偉豪與張寶兒被踢爆以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位後，一直傳二人好事近，可是兩人都沒有明確表示是否計劃拉埋天窗。

到昨晚（9月18日），袁偉豪與張寶兒終於在個人IG宣布婚事。原來早於去年9月，袁偉豪已在海外成功向張寶兒求婚，兩人十分口密。

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▲ 袁偉豪與張寶兒拍拖近3年。（Instagram圖片）

張寶兒家境富裕

袁偉豪自1998年入行，由閒角及配角做起，捱了多年才上位，2016年憑大熱劇《城寨英雄》爆紅，並奪得「最受歡迎電視男角色」獎項。之後，他便穩坐男一地位。早年，袁偉豪有為人熟知的女友岑杏賢，不過2人於16年已分手。之後，他旋即與港姐張寶兒開展新戀情。

至於張寶兒本身是高材生，會考有25分，在英國高考課程亦有「2A*1A」的優異成績，後畢業於倫敦大學學院的人文地理系及賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理遙距課程。

▲ 張寶兒是2016年的友誼小姐。（網上圖片）

張寶兒選港姐入行

張寶兒亦是圈中的隱形富家女，胞妹張寶欣亦是TVB藝員。她的爸爸是經營內衣生意的張煌煌，傳於禮頓山擁有多個物業，估計至少值3億，可謂名副其實不愁吃的有錢女。

她於2016年參加《香港小姐競選》奪「友誼小姐」獎項入行，自於袁偉豪拍拖後便漸為人知，她又於節目《學是學非》中任是非精，主力做主持，甚少參與劇集演出。

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曾為事業與初戀分手

不過，張寶兒入行前有位拍了8年拖的初戀男友Johnathan，二人自高中便開始戀情，經歷過Long D，但就捱不過入行後的生活改變。

當時張寶兒指大家看的世界已不同，需要空間成長，並以專注事業為由分手，即使男方之後想翻撻，她亦不為所動。

之後，張寶兒很快便與袁偉豪走到一起。二人自拍拖以來愛得高調男方不時出力護花，而張寶兒亦有陪伴男友走過失去爸爸的低谷，並積極融入男方朋友圈，是娛圈公認的一對。

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與袁偉豪購入豪宅結婚

雖然外界不看好戀情，但仍無阻二人相愛，除不時傳出好事近的消息外，今年5月二人更聯名以6,568.3萬元購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價29,788元。

▲ 張寶兒與袁偉豪修成正果。（Instagram圖片）

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過近4個月後，二人終大方承認婚訊。昨日是求婚成功一周年，二人公開求婚過程，當日在加拿大尼亞加拉大瀑布做運動時，袁偉豪突向張寶兒單膝下跪，並送上戒指。Bowie驚喜萬分，邊笑邊掩面流淚，袁偉豪為女友拭淚。張寶兒伸手答應，二人互抱。

袁偉豪求婚成功，舉起V字手勢，盡顯興奮心情，張寶兒又展示3卡鑽戒，片中主題曲還由袁偉豪親自演唱，非常甜蜜。

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