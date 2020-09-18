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【新冠肺炎】消息：本港今日新增3宗確診個案　不設疫情記者會

社會 10:56 2020/09/18

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消息指本港今日新增3宗確診個案。

新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（18日）新增3宗新冠肺炎確診個案，包括一宗輸入個案及兩宗與早前相關的本地個案。

昨日（17日）新增9宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，患者分別由英國和伊朗抵港，其餘6宗為本地感染，當中3宗與早前個案相關（個案編號：4990、4993、4994），3宗不明源頭。另外有數宗初步確診個案。

昨日新增的源頭不明個案中，包括一名無業的24歲男士，居天水圍天慈邨慈屏樓；一名57歲女士，居油塘邨美同樓，是觀塘和樂邨鐘聲慈善社文職人員；一名52歲女士，與家人居於砵蘭街300號，在旺角創興廣場7樓盈館工作。詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：郭詩詩

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