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【律政新人】朱千雪最新執業大律師照曝光　Tracy美貌智慧與專業並重

娛樂 11:23 2020/09/18

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

朱千雪執業律師照曝光，美貌智慧與專業並重。

現年32歲的港姐朱千雪（Tracy）於今年6月在金鐘一間律師樓開始為期3個月的實習期，到本月初已成功通過實習的朱千雪，正式加入律師樓成為掛牌的執業大律師。朱千雪工作的律師行官方網站，近日把千雪的個人簡介換上新照片，她在相中展露招牌燦爛笑容，顯出自信和專業。

2012年港姐季軍、有「民選港姐」之稱的朱千雪Tracy一直好學不倦，本來已經在加拿大修畢商業和傳理雙學位的她，在入行3後，即2015年向TVB請假，在香港中文大學修讀企業傳播社會科學系碩士。

於2016年畢業後，再到香港大學攻讀法學博士學位，翌年再報讀法學專業證書（PCLL），更名列「院長嘉許名單」（Dean's list），實在是真正的美貌與智慧並重的港姐。

【律政新人】朱千雪完成實習正式投身法律界　前港姐Tracy晉身成大律師

律師樓的官方網站上換上朱千雪的新照。（網頁截圖）

朱千雪正式當執業大律師

朱千雪於完成PCLL的課程後，在今年6月1日起於金鐘一所著名律師行開展她維期三個月的實習生涯，並於8月31日完結。

同時，千雪獲律師樓聘請，在該處成為正式掛牌的執業大律師。

【律政新人】朱千雪在著名律師樓當實習　Tracy：做新人有很多東西要學

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律師樓的官方網站上，千雪的個人檔案換上一張全新照片，由過去的律師假髮照片，換成她的個人照。身穿黑白行政裝束的千雪，長髮披肩，對著鏡頭露出燦爛的笑容，顯出她自信又專業的一面。

個人檔案中除了寫上千雪的學歷，還寫有她曾經負責以及專責的案件，當中包括商業法、公司破產、刑法、家庭及婚姻、土地和財產法、遺囑認證、侵權行為和人身傷害等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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