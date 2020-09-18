【英國升學】IB學生海外升學準備　一文看清英國大學報名詳細時間表

▲ 筆者分享英國升學詳細時間表。（iStock圖片）

相信不少IB學生都正在為不同的Deadlines作戰中，有IA、EE、TOK的死線，亦都有英國大學升學的死線。筆者教育中心整個月都忙著和IB家長諮詢有關不同國家升學事宜，英國當然仍然是IB學生的首選，筆者發現有不少家長仍然不太清楚何時要完成報名，何時會收到面試，何時需要抉擇大學等等問題，因為學校沒有詳細說明，今次筆者會將英國升學的時間表詳細和大家分享。

英國大學報名有兩個死線

如果學生報讀的是醫科，或者牛津劍橋，死線是10月15日。但是如果你報的是法律系、經濟、文科等等，同學不用那麼早交申請，因為死線是2021年的1月15日。不過筆者根據上年英國大學的條件取錄時間表，發現到有些非常受IB同學歡迎的大學如，University of Manchester、UCL等大學，他們給Offer的時間可以是11月或12月左右，即使你不是報讀醫科或者牛劍。

你會問，明明死線是翌年的1月中，為何同學可以在2個月拿到offer呢？原因就是，同學早點交了申請，早些做好UCAS申請，就會早些拿到取錄，而且可能競爭更少，因為大學一旦給了你條件取錄就不能收回，所以小小提示，不要等到最後才交申請。

同學何時會收到面試通知？

牛津劍橋和醫科通常一定會有面試，面試通知時間多為11月中左右，即是學生10月15日申請完畢後，過了1個月左右，合乎資格的同學就會收到面試通知。面試時間多數是在12月中左右，同學會有1個月的時間做準備。面試不會是一個環節，例如劍橋就會分了3個環節，一個Reading session，另外兩個面試分別和不同的教授即場面試對答。問題可以是有關科目的問題，亦都可以是有關個人喜好、性格等問題，目的都是看學生是否能夠自主獨立思考和在壓力下能夠解答難題。

何時需要決定英國大學選擇

UCAS能夠報讀5間大學，但是每一間大學都有不同的時間表，例如學生可以拿了The Univerisity of Edinburgh 的取錄，但是還沒有拿到Imperial College London。究竟多數英國大學會何時派出條件取錄，如果心儀大學石沈大海，IB同學是否需要無盡的等待？UCAS的系統是非常完善的，同學最快可以11月收到取錄通知，最遲都會在翌年的3月收到，無論成功與否，大學都會通知你的。

原因是UCAS系統要同學在翌年3月31號做出First Choice和Insurance的抉擇，即是第一志願和第二志願的選擇。當學生需要選擇大學的志願時，系統需要學生收到所有通知才能夠進行下一步。即是說，同學不用擔心，自己需要電郵追問大學取錄通知，英國大學一定會在3月尾前通知學生，所以學生千萬不要心急，連番催促教授有關取錄事宜，否則只會留下非常差的印象分。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2