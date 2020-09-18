【反黑路人甲】大結局終極劇透　芷珊中槍昏迷不醒高彬被司徒Sir押走【有片】

▲ TVB劇《反黑路人甲》今晚（9月18日）播放大結局。

TVB劇《反黑路人甲》今晚（9月18日）大結局，芷珊（湯怡飾）被喪鐘（徐榮飾）綁架，張細倫（王浩信飾）英雄救美，怎料芷珊慘被鐵頭（陳志健飾）誤傷致後腦重創。

另一方面，高彬（張振朗飾）逃不過司徒Sir（許家傑飾）的追捕，被押去見未來一哥KT（張國強飾），且載有蔣家父子被殺手真相的手機被奪，難道KT重要證據就此斷送？

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▲ 芷珊（湯怡飾）被喪鐘（徐榮飾）綁架。（TVB截圖）

芷珊後腦受重創

《反黑路人甲》劇情愈來愈緊湊，昨晚（9月17日）《反黑路人甲》講到細倫將晨爺逐出四聯幫，地盤由舅父（李成昌飾）接手。

來到今晚（9月18日）大結局，有意「著草」的喪鐘欲向晨爺（姜大衞飾）要求四千萬以逃離香港，並綁走芷珊作威脅。晨爺向細倫求助，得悉愛人被綁的細倫上天台拯救芷珊，並單挑喪鐘，上演一幕英雄救美。

二人於樓梯間逃走之際，遇上了鐵頭，本來鐵頭企圖槍擊細倫，卻誤傷妹妹芷珊以致她後腦受重創，同樣在現場的晨爺也十分擔心。

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▲ 芷珊（湯怡飾）被鐵頭（陳志健飾）誤傷致後腦重創。（TVB截圖）

高彬被逼交出證據

另一邊廂，司徒Sir找到黑客的位置在一個工廈單位內，他上門拘捕人並帶走所有證物，意在取回蔣定邦的手機。

高彬先一步帶着手機離開，卻逃不過司徒Sir的追捕。司徒Sir將高彬押往去見KT，並把手機交給KT……

高彬向司徒Sir指KT正是殺掉蔣氏父子的警方高層，司徒Sir起初不相信，並要求高彬交出證據。

▲ 高彬（張振朗飾）逃不過司徒Sir（許家傑飾）的追捕。（TVB截圖）

其實，滿有野心的KT為了當上一哥之位，早已不顧一切，且一邊威脅着司徒Sir，一邊以名利誘他，究竟到最終關頭司徒Sir能否不被名利沖昏頭腦，與高彬一起拘捕KT？

高彬與大小姐（賴慰玲飾）的感情線一直備受關注，上集講到高彬向大小姐求婚，表示不論是大小姐當高彬的女人也好，還是高彬當駙馬爺也好，也是想娶她。

不過，高彬的臥底身份已曝光，警察與黑社會大家姐能否有情人終成眷屬呢？

▲ 高彬（張振朗飾）與大小姐（賴慰玲飾）的感情線一直備受關注。（TVB截圖）

較早前釋出了高彬與大小姐於兩年後的影片，大小姐夢想成真當上了中環OL，其後也與高彬組織家庭，並一同期待着BB出生。相信不少觀眾也希望二人能開花結果，有個Happy Ending。

有現代版韋小寶之稱的張細倫最終情歸芷珊，可是芷珊卻不幸中槍受重傷，需要送院治療。1個月後，細倫在醫院面對着手術後昏迷的芷珊……

芷珊的遭遇令人聯想起TVB經典劇集《流氓大亨》，Do姐飾演的宋楚翹也同樣昏迷，難道劇集有意向《流氓大亨》致敬？