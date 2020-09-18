【防疫資訊】防疫生活概念店Cleanfreak.STORE進駐中環　期間限定2大產品支援上班族防疫

▲ 防疫科技生活概念店Cleanfreak.STORE日前於中環設限定店，支援香港打工仔。（Cleanfreak.STORE提供）

早在7月，Cleanfreak.STORE在香港國際機場設立首間限定店，出售一系列防疫產品，助機組人員、機場員工應付嚴峻疫情。面對反覆出現的新冠肺炎社區爆發，Cleanfreak.STORE日前更於中環增設概念店，移師至香港商業中心地帶，支援香港打工仔。

由即日起至10月31日，Cleanfreak.STORE於中環置地廣場開設期間限定概念店。雖然近日社區爆發個案數量回落，但面對復工人群聚集、秋冬季第4波爆發的風險因素，防疫意識絕不能鬆懈。Cleanfreak.STORE的產品針對上班族的防疫需要，不單個人防護，連衣物、手袋都關顧得到，辦公室消毒、清潔產品亦有提供。

2大打工仔必備防疫產品

▲ （Cleanfreak.STORE提供）

1.EcoPLUS+ for CLOTHING

此抗菌劑適用於衣物布料，採用物理殺菌科技，透過光催化及納米刺針技術，減低有害細菌病毒及霉菌滋生。只需把50ml EcoPLUS+加入4.5L的水稀釋，繼而浸泡20至30分鐘，再晾乾或以80度烘乾，即能為衣物添加抗菌保護層，可維持高達50次濕洗。

▲ （Cleanfreak.STORE提供）

2.A.I. SHIELD for SNEAKERS & BAGS

揉合液體玻璃（liquid glass）的特性和納米刺針的技術，只需噴在波鞋、手袋上，即可提供物理性防水、防污和防菌功能，減低細菌和霉菌聚積。

Cleanfreak.STORE中環置地廣場店鋪

開放日期：即日起至10月31日

開放時間：8am至8pm

地址：中環皇后大道15號置地廣場2樓237號舖

記者：Panda